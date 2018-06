"Confío en tener una chance"

Fotos PALABRAS. Paulo Dybala dijo que no sabe si existe un esquema para que pueda ser compatible con Messi en la cancha.

El cordobés Paulo Dybala no encuentra espacio en ningún sistema que disponga Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino, sobre todo porque su figura se asocia inmediatamente con la de Lionel Messi para jugar juntos, aunque él es realista y asegura no estar convencido "de que exista un esquema" que los "haga compatibles". "No se si hay un esquema que haga que Messi y yo seamos compatibles.

Me parece que eso simplemente se da con el tiempo y el conocimiento entre ambos. Creo que no hay otra manera, como me pasa a mí con Gonzalo Higuaín en Juventus", destacó Dybala. "Pero aunque no estoy jugando es imposible que vaya a bajar los brazos, ya que personalmente siempre soy muy optimista y siempre creo que voy a tener una oportunidad. Además, si me fastidio, en el momento que me toque voy a estar mal y no le voy a rendir al equipo", analizó. En el mismo sentido el oriundo de la localidad de Laguna Larga aseguró que "nunca" tuvo miedo "de no estar en el Mundial.

Al contrario, estaba muy confiado en que vendría a Rusia porque me tengo una gran confianza". "Y en cuanto al jueves, va a salir un partido muy diferente al de Islandia porque Croacia va a salir a ganar y eso nos puede facilitar el trabajo de encontrar espacios como para lastimar. Los conozco bastante bien por lo que me cuenta mi compañero en Juventus, Manzukic", puntualizó. "A Mandzukic todos lo creen un ogro.

Fuera de la cancha es una gran persona y nos llevamos muy bien, pero adentro se transforma. Por eso le creo cuando el otro día le preguntaron por mí y él respondió que cuando juega no reconoce a ningún rival, por más amigo que sea", describió. Sobre la historia que lo persigue desde que refirió en una declaración realizada en Italia que le costaba jugar al lado de Messi, aclaró que "la gente que quiere entender bien habrá comprendido esa frase. Pero yo todos los días, en cada práctica, siempre dejo todo como si me tocara ser titular", enfatizó.