Padres aprenden a tratar con sus hijos en una jornada en Villa Atamisqui

20/06/2018 -

En el salón del CIC de Villa Atamisqui, de manera coordinada entre el Agrupamiento Secundario de esta ciudad y el municipio local, dio comienzo el taller denominado "Mi vida en mis manos: construyendo valores desde las familias", que tiene por objetivo prevenir suicidios o intentos de suicidios en los jóvenes.

Si bien la jornada pudo haber estado más concurrida, generó genuino interés en los padres que asistieron, quienes así lo expresaron. Ariel Leguizamón, por ejemplo, señaló: "Estuvo muy lindo, sólo falta participación; yo entiendo que tenemos que trabajar, pero a veces podemos dejar unos minutos por nuestros hijos".

Claudia García opinó: "Hermosa charla, ojalá la próxima puedan participar más padres. Gracias por estar pendiente de nuestros adolescentes". Alicia Trejo: "Realmente muy interesante para los padres, una pena que no hayan participado todos. La Lic. Sandra Santillán nos hizo ver y conocer cómo tratar a los adolecentes. Como docente y mamá, los invito a no perderse la próxima charla". Amelia Elisabet Santillán: "Muy linda idea, ojalá pueden participar los jóvenes porqué no también más padres, es un problema grave que está pasado con la juventud".