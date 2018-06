El telón se abre en la sala del Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas

20/06/2018 -

"La noche de las capocómicas" es el music hall que el actor santafesino Horacio Sansivero, quien creó el personaje de Mariquena del Prado, trajo al Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo, junto al grupo Dinamita, Alex Grudke y el grupo folclórico santiagueño Los Legüeros.

Humor, música, imitaciones, gran despliegue escenográfico y coreográfico destacan a este laureado espectáculo ganador de 5 Estrellas de Mar (en Mar del Plata), 4 Carlos (en Carlos Paz) y 2 premios La Voz (en Córdoba) que hoy llega a la "Ciudad Spa" con dirección de Horacio Sansivero y producción de Juan Vesque. Mariquena, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló acerca de este show.





¿Cuál es el concepto artístico que maneja en "La noche de las capocómicas"?

Es un espectáculo de humor creado por Mariquena del Prado y el grupo Dinamita. Este elenco tiene, entre otros grandes artistas, a Alex Grudke, Natalia Cassano, Alberto Aguilera, Adrián Capital, Miguel Sequeira y Sebastián Regio. Juan Vesque está en la producción. Los dos elencos se han unido para armar ‘La noche de las capocómicas’. Ambos, tenemos en Las Termas más de ocho años trabajando. El año pasado estuvimos, en el Hotel Amerian Carlos V, con "La Revista", con Carmen Barbieri y Luisa Albinoni. Este año, de manera más independiente, nos hemos lanzado a esta nueva aventura profesional ya que este espectáculo está producido por nosotros mismos. El espectáculo es un music hall, un show muy atractivo e interesante estéticamente porque combina humor, tango, bachata y folclore ya que además de todo lo que le conté también tenemos al grupo santiagueño Los Legüeros, que es un ballet formado por cinco bailarines que son de la ciudad santiagueña de Beltrán. Hemos integrado a este cuerpo de baile a nuestro espectáculo que, realmente, lo completa de una manera maravillosa.





¿Cómo vives este éxito que Mariquena del Prado le dio a Horacio Sansivero?

Con mucha alegría. Le gusta al público y, por suerte, últimamente, les está gustando a los jurados de los premios. Con Mariquena del Prado he sido ganador de los últimos cuatro años, cada año en que estuve, un premio Estrella de Mar (Mar del Plata). Lo mismo me pasó en Carlos Paz con Los Carlos. Lo mismo sucedió con Dinamita, que es un grupo muy premiado. Han ganado los premios Carlos y La Voz. Eso, la verdad, lo vivimos con mucha felicidad porque tanto público como prensa y jurado de premios eligen lo que hacemos. Eso son halagos para nuestro corazón, para nuestra cabeza, para nuestro espíritu. Trabajamos mucho y recibimos esa maravillosa recompensa. De todos modos, no hay mejor recompensa que la devolución diaria del público: los elogios, lo que nos dicen cuando salimos del teatro y, sobre todo, la carcajada. Yo pienso que el artista que en el escenario descubre lo que se vivencia cuando tiene 300 o 400 personas a las carcajadas frente a uno, después no puede dejar de hacerlo nunca más en la vida.