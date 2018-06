20/06/2018 -

¿Qué lo llevó a abrazar el humor como medio de expresión artística?

Desde chico siempre sentí la ternura con la gente de la tercera edad. En general, siempre busqué la aprobación de los demás a partir del humor, de la comicidad. Cuando fui creciendo, ese rasgo en mí se fue profesionalizando y construí a Mariquena del Prado como personaje. Empecé a dedicarme de manera profesional al humor. No me gusta el humor a costa de cualquier recurso. Me gusta el humor sano, el humor blanco, el humor puro, el humor que puede ser para abuelos, para padres, para hijos y para nietos. Me siento un artista muy popular y, a la vez, tranquilamente podría estar, por ejemplo, animando espectáculos infantiles.

¿En quién se inspiró para hacer a Mariquena del Prado?

Mariquena es la sátira de una diva, de una conductora, de una animadora. Por eso, me inspiré en todas nuestras divas. Por supuesto, yo como actor nunca me sentí ni un divo ni una diva. Es por eso que aclaro que Mariquena es una sátira, un chiste. Mariquena del Prado es una diva descarada y a la vez desparpajada. Trabajo con el costado más grotesco del divismo. Me parece un rasgo gracioso. El divismo siempre me hizo reír. No estoy, nunca, a favor del divismo. Estoy a favor de otro tipo de protagonismo. El protagonismo que me gusta, el protagonismo por el cual trabajo tiene que ver con movilizar los corazones, las emociones, los espíritus y las cabezas.