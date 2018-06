Fotos Lito Vitale celebra los 30 años de "Ese amigo del alma", una canción que mágicamente sirvió como conexión

20/06/2018 -

El músico Lito Vitale está celebrando este año las 3 décadas de "Ese amigo del alma", el disco que incluía la canción con su mismo nombre y se convirtió en el éxito más grande de su carrera; y lo está haciendo con shows en Buenos Aires, y la gira que inició en abril, desde Corrientes y que concluirá en diciembre. "‘Ese amigo del alma’ apareció cuando todo se iba al bombo. Creo que la canción mágicamente sirvió como conexión entre amigos que se iban del país. Era un tema muy extenso como para meterse y conectar con la sensibilidad. Hubo algo medio mágico que sucedió con esa canción", dijo Vitale a Télam. Aunque actualmente es acompañado por Juan Pablo Rufino, en bajo; Victor Carrión, en vientos; Mariano Delgado, en guitarra; y Martín González Puig, en batería; el pianista advirtió que el hecho de tocar con otras orquestas del resto del país, apunta a hacer esta celebración de manera "más federal posible", a la vez que le permite "conectar con músicos del interior". ¿Qué lectura hace a la distancia del éxito que alcanzó este trabajo? Fue un momento bisagra en mi historia musical. Tiene la particularidad de ser esas cosas que uno hace en su vida que son entrañables y muy valoradas, pero que además entran en el gusto de la gente. Es una música que me sigue representando de alguna manera. ¿Cómo encontró esa sonoridad tan particular que marcó toda una etapa de su carrera? LV: Fue un sonido buscado. Estábamos con el trío haciendo una temporada en un lugar llamado Las Leñas y un pibe me acercó un casette de un arpista llamado Andreas Vollenweider que me gustó mucho. A la vez, empiezo a interesarme mucho por la participación de Pedro Aznar, en la música de Pat Metheny, sobre todo admirando mucho a Lyle Mays, su pianista. Empecé a buscar ese sonido en el teclado, mezclándolo con el sikus, y así apareció ese sonido tan especial. Fue una sucesión de búsqueda, necesidad y algo que proponía un cambio importante, porque hasta ese momento, en el cuarteto todas las líneas melódicas las hacían los vientos. ¿Qué cree que puede pasar ahora con esta celebración de "Ese amigo del alma"? La intención es hacer una celebración dirigida al público que estuvo cuando el tema fue editado originalmente. No creo que sea un suceso como la otra vez porque las piezas están en otro lado. Nos hace feliz tocarlo y hay un factor emotivo fuerte. Además, nos daremos el gusto de disfrutarlo de manera orquestal, que siempre fue el gran sueño, y compartirlo con gente del interior. El éxito comercial de "Ese amigo del alma" posibilitó la emisión de un recordado ciclo televisivo en Canal 13, a modo de cierre de transmisión, en el que Lito Vitale era acompañado en sus interpretaciones por colegas y artistas.