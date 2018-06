Clara Darín: "Hoy más que nunca papá, yo te amo"

20/06/2018 -

Clara Darín salió a darle todo su apoyo a su padre a través de un mensaje emotivo desde su cuenta de Instagram. "Hoy más que nunca papá, yo te amo", escribió la joven junto a una imagen en la que aparece abrazada al protagonista de "Todos lo saben".

"No conozco persona más atenta y respetuosa. No conozco persona más cariñosa y amorosa. No conozco persona más cálida y sensible. No conozco mejor persona. Y todos los que te conocen, te conocen igual que yo", agregó la joven diseñadora en la red social.