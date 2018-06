Florencia Bas defendió a su marido y arremetió en contra de Bertuccelli

20/06/2018 -

Florencia Bas, esposa de Darín, compartió en Facebook una carta en la que destrozan a Bertuccelli. ‘’Las Hermanas Nervio’ 1988 Vanesa Weinberg y Valeria Bertuccelli (sic). Reflexiones sobre el lamentable episodio de estos últimos días. Bette Davis y Joan Crawford eran dos actrices exitosas con fama y dinero, sin embargo, no eran felices. Sólo podían ver el lado vacío de sus carreras, y sus carreras eran ellas mismas. (Ver la serie ‘Feud: Bette and Joan’) Preocupaciones tales como conseguir que su nombre sea más grande que la del otro, que si el otro es mejor que yo o si gana más, muy atentas a lo que diga o no diga la prensa, querer ganar más dinero aún. Sí, ¡aún más!", comienza el texto transcrito por la esposa de Darín en esa red social. "Para mí fue muy triste ver a Valeria Bertuccelli (sic) en el estado de desequilibrio en el que estaba dando ese reportaje, donde desparramó mugre a diestra y siniestra, en un día tan susceptible, como el día de la votación por el aborto legal (¡realmente importante!), mostrando así un espíritu muy oportunista", decía en otro párrafo la actriz y compañera de Bertuccelli en Las hermanas nervio.