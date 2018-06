Así sostiene la defensa de Nahir Galarza, que fue víctima de violencia de género

Fotos Nahir Galarza

-

No estaba demente o fuera de sí. La defensa de Nahir Galarza no niega que la acusada era consciente de sus actos al momento de dispararle a Fernando Pastorizzo, pero lo hizo como "única salida" a la violencia de género que venía sufriendo a lo largo de la relación.

Así intenta demostrarlo con una serie de audios en los que se lo escucha a Fernando Pastorizzo decirle a Nahir, a través de mensajes de audio de WhatsApp, "sos un asco de person", "sos una mentirosa" y "¿vos sos estúpida?", entre otros insultos.

Los padres de Nahir, que declararán este jueves en la última semana de audiencias en el juicio, también siguieron esa línea desde un primer momento. En declaraciones a los medios, tanto la mamá como el papá señalaron que ella "no es un monstruo: es educada, buena persona y cariñosa".

Lo mismo señaló la perito psicológica por parte de la defensa, quien declaró la semana pasada. Alicia Padday fue la especialista encargada de realizarle cuatro pruebas en las que concluyó, entre otras cosas, que Nahir tiene "trastornos de personalidad e indicadores de haber sufrido abuso sexual". En ese sentido, Padday aseguró que "existía un vínculo patológico" y que Nahir "tiene todas las características de una víctima de violencia de género".

En la séptima audiencia, una de las amigas de Nahir declaró reforzó esta hipótesis. La joven contó que Galarza le había confesado el crimenuna vez que ella fue a visitarla a la cárcel."Lo maté porque nunca me iba a dejar en paz", contó que le dijo la detenida.

Este martes dos testigos por parte de la defensa fueron en la misma línea. Se trata de la masajista que atendía asiduamente a Nahir, Miriam Duarte, y del ginecólogo, Víctor García, quien la revisó una semana antes del crimen.

Ambos aseguran haber visto moretones en la entre pierna, en el brazo y en la parte baja de la espalda de la joven de 19 años. El médico dijo que Nahir no le contó como se había hecho esos golpes. Sin embargo, la masajista contó que un día que la estaba atendiendo, su teléfono no paraba de sonar y Nahir le dijo: "Me está molestando este boludo, me tiene podrida".

Luego, fue el turno de la abuela de Nahir, quien contó que escuchó ruidos la noche del crimen y vio cómo Fernando agarraba de los pelos a Nahir y la ahorcaba. Según su testimonio, Nahir le gritaba "soltame, soltame" y cuando la abuela les gritó Fernando salió corriendo en su moto.

Este jueves se espera que la acusada declare en la última semana de audiencias en el juicio por el crimen de Pastorizzo. Lo hará junto a sus padres.