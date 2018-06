Lifschitz molesto por la ausencia de Macri en acto por el Día de la Bandera

Hoy 11:54 -

Tras conocerse la decisión del presidente Mauricio Macri de cancelar el viaje a la ciudad de Rosario, donde iba a encabezar el acto central por el Día de la Bandera, para evitar la posibilidad de que se generen disturbios, el gobernador de Santa Fe habló al respecto y dijo no compartir la decisión del Gobierno.

Miguel Lifschitz, en declaraciones antes de ascender al palco principal del acto, dijo esta mañana: "No comparto que el Presidente no venga. No había ningún peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso por las fuerzas federales que habitualmente se encargan de la custodia presidencial".

El dirigente socialista, que no pronunciará su discurso, aseguró además que la movilización de la Multisectorial contra el Tarifazo, que supuestamente originó que Mauricio Macri desistiera de viajar a esta provincia, está compuesta apenas por medio centenar de manifestantes y explicó que anoche dialogó con funcionarios nacionales sobre el tema.

En igual dirección se expresó la intendenta de Rosario, Mónica Fein . "Quiero recuperar para todo el país el 20 de junio. Debe ser un día en que la bandera y Belgrano nos convoquen a todos. El acto con Macri iba a durar sólo una hora. Siempre están los que aprovechan para colocar a Rosario en un lugar de estigmatización. Que el 25 de Mayo tenga una importancia, porque se realiza en la capital federal, y no así el del Día de la Bandera es algo que no se entiende", lamentó.