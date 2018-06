CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Junio de 2018

21/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

(CONTINÚA)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

10.00 MUNDIAL RUSIA 2018

15.00 COCINEROS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.300 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 VIVA LA MÚSICA

20.00 EN VIAJE

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.33 EL NUEVO MUNDO

03.11 IMAGINE. JOHN LENNON

05.10 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

06.48 REYES DE LAS OLAS

08.25 KAMCHATKA

10.25 GIGANTES DE ACERO

12.52 VOLVER AL

FUTURO III

15.09 DUPLICIDAD

17.35 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

19.35 TRON.

EL LEGADO

22.00 GIGANTES DE ACERO

TNT

03.38 ROSARIO TIJERAS

06.39 EL DESAFIO

08.27 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 2

10.49 UN CUENTO CHINO

12.36 ARMA MORTAL 2

14.52 ARMA MORTAL 4

17.24 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

19.23 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 EL LOBISTA

23.00 EL LOBISTA

00.00 8 MILE. CALLE DE

LAS ILUSIONES

TCM

00.00 ORO Y CENIZAS

01.49 LA SERPIENTE Y

EL ARCO IRIS

03.30 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.51 LA NIÑERA

08.16 LA NIÑERA

08.41 XENA.

LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.21 LA NIÑERA

10.46 LA NIÑERA

11.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.41 LA RED

13.49 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

15.44 ALGUIEN SABE DEMASIADO

17.46 ORO Y CENIZAS

19.40 EPIDEMIA

22.00 DAÑO COLATERAL

SPACE

02.57 NO HAY LÁGRIMAS PARA LOS MUERTOS

04.38 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15

MIN

06.00 HALCONES DE LA NOCHE

07.27 FURIA EN DOS RUEDAS

09.05 ARMA MORTAL

11.19 ENTRE LÍNEAS

13.26 MINANDO EL CAMPO DE BATALLA

15.26 PRISIONERA DEL ESPACIO

17.21 AL FILO DEL MAÑANA

19.30 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO





A DÓNDE IR

UTOPIA

(INDEPENDENCIA 221)

HOY, A LAS 21.30, LA MOVIOLA PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL EXORCISTA”,

A 45 AÑOS DE SU ESTRENO.

CARCABELOS

(ROCA (S) 284)

* SÁBADO 23, A LAS 23, SHOW EN VIVO DE PIGU HERRERA, CON

INVITADOS ESPECIALES: ARMANDO SANTILLÁN, JOSÉ JUÁREZ, CRISTIAN

HEREDIA, DEL ESTERO Y CACHO PÉREZ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA

POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA

PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO

SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHOREANDO A LO GRANDE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

* EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ

OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.





CINES

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY - 17:30 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:15

(Cast)

NO ME LAS TOQUES (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

HOY - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

EL RITUAL (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY - 22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00

(Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY - 17:10 (Cast)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY - 19:40 (Cast)

HURACÁN, CATEGORIA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 17:30 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

HURACÁN CATEGORIA 5 APTA

13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:15

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30 -22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:50

CASTELLANO 3D 19:40

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO

JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:00