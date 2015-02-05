CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Junio de 2018
A LAS 14.30 MUNDIAL RUSIA 2018
Por El Liberal
21/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
(CONTINÚA)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
10.00 MUNDIAL RUSIA 2018
15.00 COCINEROS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.300 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 VIVA LA MÚSICA
20.00 EN VIAJE
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.33 EL NUEVO MUNDO
03.11 IMAGINE. JOHN LENNON
05.10 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
06.48 REYES DE LAS OLAS
08.25 KAMCHATKA
10.25 GIGANTES DE ACERO
12.52 VOLVER AL
FUTURO III
15.09 DUPLICIDAD
17.35 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR
DRAGÓN
19.35 TRON.
EL LEGADO
22.00 GIGANTES DE ACERO
TNT
03.38 ROSARIO TIJERAS
06.39 EL DESAFIO
08.27 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE. PARTE 2
10.49 UN CUENTO CHINO
12.36 ARMA MORTAL 2
14.52 ARMA MORTAL 4
17.24 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.23 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 EL LOBISTA
23.00 EL LOBISTA
00.00 8 MILE. CALLE DE
LAS ILUSIONES
TCM
00.00 ORO Y CENIZAS
01.49 LA SERPIENTE Y
EL ARCO IRIS
03.30 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.51 LA NIÑERA
08.16 LA NIÑERA
08.41 XENA.
LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.21 LA NIÑERA
10.46 LA NIÑERA
11.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.41 LA RED
13.49 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
15.44 ALGUIEN SABE DEMASIADO
17.46 ORO Y CENIZAS
19.40 EPIDEMIA
22.00 DAÑO COLATERAL
SPACE
02.57 NO HAY LÁGRIMAS PARA LOS MUERTOS
04.38 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15
MIN
06.00 HALCONES DE LA NOCHE
07.27 FURIA EN DOS RUEDAS
09.05 ARMA MORTAL
11.19 ENTRE LÍNEAS
13.26 MINANDO EL CAMPO DE BATALLA
15.26 PRISIONERA DEL ESPACIO
17.21 AL FILO DEL MAÑANA
19.30 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
A DÓNDE IR
UTOPIA
(INDEPENDENCIA 221)
HOY, A LAS 21.30, LA MOVIOLA PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL EXORCISTA”,
A 45 AÑOS DE SU ESTRENO.
CARCABELOS
(ROCA (S) 284)
* SÁBADO 23, A LAS 23, SHOW EN VIVO DE PIGU HERRERA, CON
INVITADOS ESPECIALES: ARMANDO SANTILLÁN, JOSÉ JUÁREZ, CRISTIAN
HEREDIA, DEL ESTERO Y CACHO PÉREZ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA
POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA
PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO
SANTIAGO DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ
“CHOREANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
* EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ
OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.
CINES
OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
HOY - 17:30 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:15
(Cast)
NO ME LAS TOQUES (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
HOY - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
EL RITUAL (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY - 22:10 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00
(Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY - 17:10 (Cast)
ANIMAL (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY - 19:40 (Cast)
HURACÁN, CATEGORIA 5
(2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 17:30 (Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
HURACÁN CATEGORIA 5 APTA
13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:15
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30 -22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:50
CASTELLANO 3D 19:40
SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO
JUEVES)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:00