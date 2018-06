FÚNEBRES | 21 de Junio de 2018

21/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

LESCANO, HUGO LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sus amigos: Chicho Uñates, su esposa Cashy Barraza, sus hijos Mariela Uñates y Daniel Tevez, sus nietos Milagros y Javier Tevez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este dificil momento en especial a Gaby, Mariela, Maria Celeste, Flavio y Facu. Que brille para El la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ, DEIFILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Participan con profundo dolor y acompañan con una oración a su compañera María del Carmen, las Cafeteras de la Escuela Normal.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Su tía Elena y primos Lelo y Faby, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sus primas Cecilia, Claudia y Celeste Patiño, acompañan a su tía Olga y sus primas Zulma, Nadia, Mariela y Judith con mucho cariño. Elevan oraciones en memoria de Sarita.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Elisa Paz de Espeche, Luis Manuel Espeche y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Inés y María Cristina Arredondo participan su fallecimiento. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Víctor Aybar y María Pilar Fernández; sus hijos Juan Víctor y Naiara Aybar participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Hasta siempre amiga del alma". Carolina Ferreira, su esposo Gustavo, sus hijos Joaquín y Martina Ubino participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Carolina Ferreira, Soledad Ferreira y Ada Flores participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Dr. Ignacio Agustín Guzmán y Sra. participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Mariela Bitar y a toda la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Olga Miana de Manzur, sus hijos Graciela, Daniel, Adriana Manzur y sus respectivas familias participan con profunda tristeza el fallecimiento de Sarita y acompaña a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Señor ya está ante ti. Dale el descanso eterno". Sary: Gracias por los momentos que comparti junto a vos amiga querida, te voy a extrañar mucho y siempre en mi corazón. Descana en paz Amiga. Su ex compañera y amiga Mariela Uñates, su esposo Daniel, sus hijos Milagros y Javier Tevez, acompañamos en este dificil momento a su madre y a sus hermanas. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Alba Nicolau, sus hijas María Alejandra y María Soledad Canllo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Vicente Pullarello y Alba Nicolau participan el fallecimiento de la hermana de su amiga Nadia. Se ruega una oración en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Marien de Saad y sus hijos Cachin, Daniel y Gustavo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Pilar Salvatierra, Gustavo Pérez y sus hijas Florencia, Aldana y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas en este difícil momento.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Cristina Collado de Elean, su esposo Emilio Ricardo, sus hijas Verónica y Alejandra, su hijo político Juan y su nieto Máximo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Nadia. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Nélida Daud de Basbus, sus hijos Fredy Basbus y flia, Marcelo Basbus y flia, Silvia Adriana Basbus y Claudio Basbus participamos su fallecimiento, acompañando a toda su familia en estos momentos de dolor.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Compañeros de trabajo de su hermana Zulma: Mario, Caro, Dani, Gabi, Nilda, Nora, Cintia, Adriana, Mabel, Yoli, Germán, Alberto, Juan Manuel, Chiqui, Sergio, Maxi Vera, Enzo, Nico, Iván, Diego, Maxi Ibáñez, José, Henry participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Abelardo Basbús, sus hijos Martín y Sebastián participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Amigas de su familia: Fabiola Moreno, Cecilia Rosales, Marité Bertrand, Alicia Zarba, Verónica Larcher, Mariela Trejo, Marcela Cianferoni, Fernanda Muratore, Marichi Mussi, Roxana Kralis, Patricia Hoyos, Silvia Collado, Moni Reimundi y Marybé Basbús participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María José Basbús, Luis Basbús y Sra., Eugenia Basbús, Daniel Seidel, Marcelo Basbús, Nelly Basbús, Marybé Basbus y Soledad Basbus participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Horacio Morello, Dra. Jacqueline Julián y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones para su familia en especial por la Dra. Mariela Bitar de Papa y familia.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Luis Panario, Geraldine Tauil, sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio Panario participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Richard González, Carolina Azar, sus hijas Nahir y Malena participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia Bitar en este momento de dolor.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Federico Bianchi y María Cristina e hijos acompañan a su familia en tan doloroso momento.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Ante irreparable pérdida sufrida por la flia. Bitar Crespín consternados, abrazamos a Olga e hijas y familia pidiendo a Dios reciba a Sari en el más bello de sus jardines. Paloma, Lucho, Franco y Héctor Luis Ceballos y flia.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Te glorifico Padre porque has abierto las puerta del cielo a un ángel que partió a tu encuentro". Gracias por brindarnos a esta mujer como ejemplo de lucha, de integridad y de amor por la vida. José, Natalia, Virginia, Pato y Bernardo Eberlé participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Gladys Rilinsky, sus hijas Laura, Gladys, Rebeca y Marcela Flinne participan con profu8ndo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida madre Olguita ante tan irreparable pérdida, a sus hijas y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Juan José Lami Polti, su esposa María Luisa, sus hijas Lucía y Marcela, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Olga Gay de Castellanos y flia. lamentan participar su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanas y demás familiares especialmente a Mariela y Yudit. Dios les de fortaleza para sobrellevar tan duro trance.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Victoria Uequín de Nabac., Dr. Juan C. Nabac y flia., Prof. Rubén Pickaluk y flia., Ing. Gustavo Nabac y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Sarita. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Emilia Ganem acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Dra. Mariela Bitar de Papa.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor y elevan oraciones por su alma.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Alejandra Soria Vildosola participa con profundo dolor la muerte de la hermana de su querida amiga de siempre, Mariela.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Guillermo Rezola, Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a la Sra. Olga y a toda la familia Bitar con cariño y oraciones.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Nadia, Marcelo y a sus hijas con afecto y oraciones.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Ema T. de Rezola, Luis E. Alfano y Luis E. Lescano acompañan a Nadia con cariño y oraciones.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia acompañan en este difícil momento a sus queridos amigos. Reciba en el Reino de Dios a su hija amada, nosotros elevamos oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sarita guardaremos el recuerdo de tu carita simpatica iluminada permanentemente por tu hermosa sonrisa. Sin palabras acompañamos en este gran dolor a tu admirable Madre, a tus dolprias hijas, esposo, hermanas, ysobrinas que te extrañarán y llorarán siempre tu temprana partida. Lucho Zanello y familia ruegan por tu eterno descanso.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Dra. Rosa Falco, su esposo Ing. Pedro Raineri e hijos, Nahuel, Ayelen, Rocío y Mauro participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su madre, hermanas y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Dr. Santiago Tahhan, su esposa Dra. Oliva María Gabriela e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil trance. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Indio y Pepe, acompañan con profundo pesar a la querida Olga y familia. Elevan oraciones en la memoria de la dulce Sarita.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Dr. Raúl Villalba, su esposa Beatriz Santillán y sus hijos Cecilia, Sofía, Guadalupe y Marito participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Susana Almonacid, Carlos Francisco Hurtado y Nora Josefina Vidal participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Rosa Pequín de Quelas, sus hijos Miriam, Ángel, Judith, Ivon Brahim y sus respectivas flias., acompañan a toda esta querida familia en su dolor por la perdida de Sarita. Dios les de resignación, fortaleza y consuelo.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Patricia Larcher y familia participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Julio Coronel, su esposa Susana Ibáñez y sus hijos Carlina y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida amiga Nadia y a toda su familia en este difícil momento, rogando al Señor le dé el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Juan Roberto Montoto, María Elizabeth Canllo de Montoto y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Jorge Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la flia. En tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Andrea Susana Juárez participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la Lic. Judith, Dra. Mariela y Flor Gerez como así también a sus respectivas familias en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Patricia Seggiaro y familia participa la partida a la casa de Dios de Sari, querida hermana menor de Nadia, acompañándola a toda la familia, que es ejemplo de unión y amor fraterno, en esta dolorosa pérdida. Que el Sagrado Corazón de Jesús los consuele y fortalezcan!

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Claudia Rodríguez, su esposo Marcelo y su hija Rocío acompañan a su esposo Hugo y sus hijas y a sus queridos amigos Carlos, Silvia y José ante tan irreparable péridida

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Fernando Espoz acompaña a su amigo Carlos Pereyra y flia. ante tan irreparable pérdida.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Cristina Alluz y sus hijos Miranda, Delfina y Eugenio Bosatta (A) acompañan con profundo dolor a la querida familia Acuña Bitar por la muerte de Sara.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Fabiana Báez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Claudia Marcela Jerez, su esposo Mario Seiler; sus hijos Maximiliano y Stefano Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Nadia y familia ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Evelia Lazzarone y familia comparten el dolor de su familia y acompañan a sus hermanas y madre en este difícil momento.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Dra. Roxana Vera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Sari. Acompañan con oraciones a su familia.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Eugenia Carabajal y familia; Elba Mendoza y Pablo de la Rua y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Luis Fiad y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Nadia Bitar. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su esposa, hijos, hija política, nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus hijos Claudia, María, Manuel, Candelaria, José y Miguel, hijos pol., nietos y bisnieto, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C. de duelo. Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A.- ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. La comunidad Educativa de la Esc. Nº 763 Pte. Arturo Illia, acompaña a su compañero José Diaz en la perdida de su Padre. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

DÍAZ, TERESA NELLY (ABU ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. ¡Gracias por tantos años de amor!. Sus nietos Silvia Mariela Bazán y Rafael Ledesma, sus bisnietos Paula Sabrina, Santiago Agustín y María Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca.

FERRARI, LIDIA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Ángel Lerda y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. Descanse en paz doña Lidia.

FERRARI, LIDIA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Recibe Señor a tu hija en tu Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su íntima amiga Yolanda Falcon de Abdulajad, Yoly Abdulajad; sus sobrinos en el afecto Susana Abdulajad y sus hijos Andrea y flia.; Felipe y flia.; Agustín, Emilia y Fredy Abdulajad y sus hijos María Emilia y flia.; Jorgelina y flia.; Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ADRIÁN HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sus padres Pablo y Rosa, su hija Guadalupe, sus hnos. Pablo, Daniela, Federico, Hugo, Gabriel, Vanesa, Nazarena y Romina, hnos. pol. y sobrinos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. Jardín del Sol. C. de duelo Pedro L. Gallo 340 (S.V.) AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA, ADRIÁN HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sus primos Fabián Carrera, Gustavo Carrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ADRIÁN HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Carlos Barrio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento tan triste.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p..) Falleció el 19/6/18|. Sus hijos Mercedes, Pablo y Belén, sus nietos Luca, Luisina, Julieta, Patricio, Ignacio y Agustín participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p..) Falleció el 19/6/18|. Su hermana María Teresa, hermano político Luis Suárez y sus hijos Diego, Sebastián y María Lucrecia con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p..) Falleció el 19/6/18|. Su hermano Roberto, su hermana política Mónica Paoletti; sus hijos Agustina y Roberto participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p..) Falleció el 19/6/18|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando por su cristiana resignación.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p..) Falleció el 19/6/18|. Compañeros y amigos del Banco Hipotecario de su hijo Gustavo participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento, los amigos de su hijo pablo Guillermo Garnica, Rodrigo Fiad, Sebastián Gel, Yessi Fernández de Gel, Franco Emanuel Suárez, Mariano Bohorquez, Tania Salto y Silvia Labatte y elevan oraciones en su memoria.

INGRATTA, MARCO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Pedimos una oración por su alma, recíbelo Dios, que descanse en paz. Sus tíos Argentina, Roxana y Bruno; sus primos Fiorela y Fabricio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Amor de mi vida que dolor nos dejas en nuestros corazones. Tu hijo querido, tu gran orgullo será mi fuerza para seguir caminando. Te amamos como siempre, descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin. Hasta pronto amor nuestro. Su esposa Rosa Storniolo y tu desconsolado hijo Rocco Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Primo querido que descanses en paz, nos dejas vacíos y con un profundo dolor por tu partida. Sus primos Juan, Omar y Gladys con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (Picky)(q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus Amigos de la promo 1985 del Colegio Santo Tomás de Aquino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Padres y compañeritos de su hijo Rocco de 2ª A. del Colegio La Asunción. Su Seño Maria Belen Acuña, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Tus compañeros y amigos de la Promo I.S.T. A. 1985. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Siempre en nuestros corazones.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (Picky) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Luis, Alejandra, Juan Bautista y Pilar Pérez Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Picky y acompañan a su esposa Rosi y a su hijo Rocco en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LOZA, LIDIA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Querida Amiga tu pronta partida deja un vacio inmenso en nuestro corazon". Carlos Bisio, su esposa Magui, hijo Guilly e Ivana, Carla, Nacho y rocio, Bianca y Santino, acompañan en este momento de profundo dolor a ssus hijos Pamela y Alejandro, Miguel, a su nieto y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su esposa: Angela Muratore, sus hijos: Javier, Martín y Belén, su hija pol.: Estefi, sus nietos: Lautaro y Lisandro part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.). HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hermano Ricardo, su hermana política Cuni, sus sobrinos Natalia, Ricardo, Virginia y Micaela; sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "El personal directivo, docentes, no docentes, alumnos y la A.A.C.E.R. de la Escuela de Agricultura Ganadería y Granja - F.A.yA- UNSE participan con profundo sentimiento el fallecimiento del profesor de esta institución. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz a las 16 hs. Elevan una oración en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "El Señor es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Lucía Burgos, Raúl, Florencia y Luciana Gauna; Aída Burgos, Azucena Godoy, Daniel, Azucena y Susana Gauna y sus respectivas familias participan el fallecimiento del amigo Kuty Peralta. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Parque de la Paz.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Nodocente de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y padre de los empleados de Javier y Martín Peralta. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. La Decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Dra. Myriam Villarreal yla Vicedecana Dra. Judith Ochoa, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimientodel Nodocente de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Facultad arriba mencionada y padre de los empleados Javier y Martín Peralta. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Autoridades, docentes, no docentes y estudiantes de la Faculta de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE lamentan el fallecimiento del docente de la Escuela de Agricultura Ganadería y Granja. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Los afiliados y la comisión directiva de la Asociación del personal de Universidad Nacional de Santiago del Estero lamentan el fallecimiento del padre de Javier y Martín. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. José Luis Zeman y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo y colega apicultor. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus compañeras de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (Zanjón): Norma, Marta, Lucía, Irma, Lucrecia, Cristina, Ana María, Graciela, Noni, Ana Emilia, Lilian participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance. Rugan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Nuestro ex-preceptor y profesor en la Escuela A.G.G. el Zanjon. Que brille para el la luz que no tiene fin. Nuestro mas sincero pésame y acompaña en este dolor a su familia. Sus ex-alumnos promocion 94. Claudio Roldan, Nancy Beltran, Jimena Avendaño, Sergio Paz, Sergio Bustamante, Diego Majoral, Luciano Villalba, Carlos Muro, Lasteño Castaño, Sergio Maldonado, César Santillán.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hija María Fernanda, hijo político Miki; sus nietos Agustín, Ramiro y Consti; Gino, Giuliana y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hijo Álvaro, su hija política Mariana y sus nietos Ignacio y Sol participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hija María de los Ángeles; sus nietos Paloma, Estefano y Mía participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hermano Carlos Perduca, sus hijos Roxana, Karina, Carlos y Gilberto Perduca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hermano Lito y su esposa Beatriz participan con profundo pesar su pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Héctor Benjamín Mulki participa con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Esther Ibarra, su hijo Enrique Curi, sus nietos Octavio y Enriquito Curi, y Ana Victoria Barrón Curi; Héctor Barrón y Bero Morán participa con hondo pesar su inesperado deceso de su querida amiga Chona, abuela de su nieta Paloma Curi. Ruegan al Altísimo la tenga en su Gloria y consuele a su familia.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Daniel Matteucci, Karina Perduca, sus hijas Antonella, Gianina, Luisina y sus nietos Benicio y Lorenzo Matteucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Marta Urrejola, sus hijos Roxana, Karina, Carlos, Gilberto, Sebastián y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Carlos Perduca y Marcia Dib acompañan a sus hijos y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PINTOS, HUGO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Amigos y compañeros de 5to. Año 5ta. division, promocion 78 de la Escuela Normal Manuel Belgrano de su esposa Griselda Ibañez, Cristian Garcia de Montenegro, Mercedes Ferez, Susana Castro, Noemí Galeano, Adriana Juarez , Silvia Franzini y Ricardo gonzalez, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTOS, HUGO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María Mercedes, Felipe y Raúl Varela (h), y sus respectivas familias, acompañan a su querida sobrina Griselda por el fallecimiento de su esposo. Se ruega una oración en su memoria.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su nieto Carlos Rafael Trejo y su nieta política Carmiña Santillán participan con inmenso dolor su fallecimiento.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hermano político Cholo Pachilla, sus sobrinos Silvia, María Antonia, Mirta Estela, Fabiana y Huguito. Chau querido Chuchillo, hasta más no vernos, dejaste hermosos recuerdos aquí y en tu Monte Quemado por adopción. Fuerza Pocha, hermana mía.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Los padres políticos de su nieto Carlos Rafael: Pelagio Santillán y Beatriz Chaparro y sus hijos Florencia, Carmiña, Leonardo e Ivana y sus nieta Alma Isabella participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CORONEL, CARLOS AMÉRICO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. A dos años de tu inesperada partida, dejaste un dolor muy grande en todos los que te amamos, pero sabemos que no estás sufriendo y que descansas en paz. Tu esposa Alba, tus hijos Uqui, Fabián, Pauly, hijos políticos Jorge y Sandra, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santo Cristo.

PELLENE, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/14|. Recordando un aniversario más de nuestra querida hermana Susana y rogando que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. "La semilla de tu alma será esparcida por todos los que tuvimos la fortuna de estar a tu lado, recibiendo tus enseñanzas, tu abrazo y tu afecto". Su esposa Marta, sus hijos Lucía, Rocío, Héctor, Erika, Daniela, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

JUÁREZ, FRANCISCO L. (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. Cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que ve en lo secreto. Te recompensará. Tus hermanos, sobrinos y hermanos políticos lo recuerdan al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su esposa Gladys, Estela Barrionuevo, sus hijos Patricia, Silvia, Ramón, Gustavo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 9. Casa de duelo Sala V. Nº 2. P. L. Gallo 330. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Gringo!! Hermano querido de mi alma, cuánto dolor en mi corazón por esta partida, me que el amor, amistad y tu compañía. Que Dios nos de la resignación y tu alma descanse en paz. Su hermana Haydeé, sus sobrinos Eli, Sonia, José y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su sobrino Edgar Gustavo Anzani y María Teresa Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su sobrina Sandra Anzani, sus hijos Antonella, Matías y Gianfranco Revainera Anzani, sus nueras Florencia y Romina, su sobrinita Bernarda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Que los Ángeles del Cielo preparen tu llegada al Reino de Dios Padre y descanses en paz. Sus primos Myriam y Hugo, sus hijos Victor, Maria, Marcos Melisa y Victoria, acompañan a su flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Elizabeth, Sonia y Jose Manuel Juarez con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Querido Gringo, nos duele tu partida pero estamos seguros de que tu vida ha sido un ejemplo de caballerosidad y amor en tu familia y a los que te queremos como nosotros. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis, Susana Edit y sus familias participan con dolor su fallecimiento.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Hermano querido que dolor me dejaste al partir, el Cielo se ganó un luchador, un Leon, un hermano intachable, con un gran corazón, siempre te preocupabas por mi salud. y hablabamos horas y horas jugando a las cartas contabas anecctoras vividas y nunca me cansaba de escucharte, poruqe lo asias contando con tu sonrisa. que Dios lo reciba en su morada, hasta siempre hermano querido. Te amo tu hermana Olga Anzani, Ricardo, Silvia y Jorge.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su tía Norma de Anzani, primos Graciela, Juana, Myriam, Alejandro y sus respectivas flias., acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Silvia Trejo y flia, Norma Franceschini y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su Amiga Silvia Anzani de Ottinetti y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Julio Savio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Compañeros y amigos integrantes del equipo de basquet "Los Dinosaurios" de la ciudad de Frías participan con profundo dolor el fallecimiento del tío de su jugador Leandro Anzani y padre de nuestro amigo Gustavo Anzani. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Familia Coronel participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Los jugadores y amigos del equipo Casa Olga 55 participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Olga, Jorge y su cuñado Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Comisión directiva y cuerpo de Delegados del Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del humano de Olga y cuñado Ricardo More.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento del hermano de Ana María Rodríguez y acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Franco Parisini y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Bailarines, maestros, asistentes y los directores del Ballet Folklórico "Jorge Newbery" Lic. Mariana C. Roldán, Prof. Juan C. Roldán participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Periodista Héctor Gustavo Anzani. Elevan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Juan Carlos Roldan Franzone y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Gustavo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEDESMA, MIGUEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus hermanos, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Telerín, porque nos abandonaste, dejando tan profunda herida en nuestros corazones. Te amaremos por siempre. Su hija Azucena, hijo político Lito, nietos Giselle y Ezequiel; Martín y Maby. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Madre querida, te fuiste tan repentinamente de nuestro lado, dejando vacíos nuestros corazones. Estás por siempre en el alma de todos los que te quisimos. Su hijo Negro, nietos y respectivas familias. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Tan repentina fue tu partida, que dejaste nuestros corazones destrozados. No comprendemos y no hallamos resignación, el dolor nos invade y solo podemos pedir por el descanso de tu alma. Siempre vivirás feliz en nuestros corazones. Como la persona alegre que fuiste. Te queremos. Su hermana Lola y sobrinos Fernando y Carola. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Su sobrino Pepe, sus hijos Leandro y Luz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Su sobrino Manuel, su sobrina política Silvia, sus hijas Luciana y Silvina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMUS, SEGUNDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Su esposa, hijos y nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Las Braitas, Dpto. Guasayan. SERVICIO HAMBURGO CIA DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZALAZAR, GRACIELA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 18/6/18|. Concédele Señor el descanso etero y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Walter Hugo Zalazar, su esposa Miriam, sus sobrinos Dayana, Emilse, Iván y Ezequiel y su sobrino nieto Ian, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Buenos Aires.

GUTIÉRREZ, RICARDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Bendito sea el Señor, por su infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor, rosas de rosas de conformidad. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, su esposa hijos y nietos invitan a familiares, amigos, promoción de docentes a la misa que se oficiará a las 19.30 en la iglesia Inmaculada Concepción. Elevan oraciones en su memoria. Frías.