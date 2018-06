Fotos Dujovne: "Ser emergente va a darnos acceso a más inversión"

21/06/2018 -

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, habló anoche en el canal de noticias TN, luego de la formalización del acuerdo con el FMI, al señalar que "impactarán en lo inmediato 15 mil millones de dólares" y también, se refirió a la noticia de que el país fue recategorizado a "mercado emergente", luego de 9 años como ‘fronterizo’. El ministro celebró la reclasificación de Argentina como mercado emergente "Ser emergentes va a darnos acceso a capital más barato y, por ende, más inversión, más crecimiento y más empleo para todos los argentinos", dijo Dujovne. En una decisión que fue muy celebrada por el Gobierno y la plaza financiera local, la calificadora MSCI -una empresa dedicada a clasificar los mercados de todo el mundo- consideró que la Argentina vuelve a ser un ‘mercado emergente", una condición que había perdido en 2009. "Esto muestra una vez más el apoyo internacional al proceso de reformas, corrección de desequilibrios e integración al mundo que iniciamos hace dos años y medio",resaltó Dólar más calmo En ese contexto, tras semanas de intensa devaluación del peso, el funcionario pronosticó un dólar más calmo a partir de hoy ante las nuevas noticias que recibe el mercado, a la vez que cuestionó "la irresponsabilidad de la oposición". También admitió que este año habrá "más inflación y menos crecimiento". Ante la repregunta sobre cómo considera que abrirá el mercado hoy, respondió: "Sin duda vamos a un escenario de mucha menor volatilidad y la parte del FMI que viene para refuerzo presupuestario la vamos a tener que ir convirtiendo a pesos para cubrir gastos internos". Ante eso respondió: "No alcanza con tener un gobierno que genere confianza, hace falta también una oposición responsable; quienes invierten en el país, quienes toman decisiones todos los días no solo miran el comportamiento del oficialismo sino también de la oposición". Y añadió: "Argentina necesita recuperar una parte de la oposición como un componente que aporte responsabilidad". Dujovne también se refirió al tipo de cambio, que ya supera los $28,40: "Con este nuevo tipo de cambio van a florecer las economías regionales, las exportaciones empiezan a aumentar, el turismo receptivo, también tiene beneficios y lo vamos a ver en breve". Control de precios Por otro lado, el ministro dijo que "los controles de precios en la Argentina no han funcionado, vamos a generar más competencia y más información y evitar que se cartelicen sectores con pocas empresas, vamos a trabajar en eso".