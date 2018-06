Fotos Lifschitz: "La grieta se manifiesta en todos los escenarios del país"

21/06/2018 -

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, presidió en Rosario el acto por el Día de la Bandera, y dijo "no compartir" la hipótesis de que no estuvieran dadas las condiciones de seguridad necesarias, "hubo una idea del Gobierno, que nosotros compartimos, de no alertar con medidas de seguridad extrema lo que debe ser un acto cívico". La ausencia del Presidente en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, donde cada 20 de junio se conmemora la creación de la enseña nacional, redujo el acto oficial a un breve discurso de la intendenta Mónica Fein y la jura por parte de estudiantes del Liceo Aeronáutico Militar de Funes. "Son los tiempos que vivimos: la grieta se manifiesta en todos los escenarios", dijo el mandatario. Por otro lado, el presidente Macri y varios dirigentes del arco político argentino recordaron un nuevo aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano, creador del pabellón nacional. Asimismo, durante el acto, se detectó a un hombre de 64 años, identificado como Antonio Rosario L., de Villa María, que subió con un cuchillo en la mano al palco del desfile por el Día de la Bandera en Rosario. El individuo es oriundo de la ciudad cordobesa de Villa María, y hoy será sometido a una audiencia imputativa por amenazas tras un examen psicológico, informaron fuentes judiciales. Al grito de "Vengo a salvarlos" y "Soy hijo de Perón y Evita" el hombre generó un revuelo durante los festejos oficiales, aunque fue reducido enseguida por personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Rosario y de Gendarmería Nacional.