Dr. Abel Albino, sobre el aborto: "Matar a una criatura indefensa es cobarde, miserable, vil"

Fotos ANHELO. Albino espera que el Senado revea lo sancionado por Diputados.

21/06/2018 -

Abel Albino, médico pediatra y titular de la Fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil), no anda con eufemismos cuando se refiere al aborto, tema que se instaló fuertemente en la Argentina después de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción al proyecto de legalización y despenalización del aborto, y ahora se espera su tratamiento en el Senado.

Sería un paso más para atrás de nuestro país que viene retrocediendo hace ya muchos años.

"Matar a una criatura indefensa es cobarde, miserable, vil, no tiene justificación", enfatizó en una entrevista con EL LIBERAL a poco de su arribo a Santiago, en donde hoy, a las 19.30, en el Paraninfo de la Unse, brindará una conferencia sobre "Cinco pasos para una gran Nación".

El médico aseguró que si la Cámara alta decidiera aprobar la ley sobre despenalización del aborto, "sería un paso más para atrás de nuestro país que viene retrocediendo hace ya muchos años. El aborto no debería aplicarse en ningún caso, siquiera en las mujeres violadas. En mis 50 años de médico jamás pensé que iba a discutir sobre la vida de un niño".

"Yo soy médico recibido en la Universidad Nacional de Tucumán hace 46 años. Cuando me recibí hice el juramento hipocrático. ¿Y qué dice el juramento hipocrático? ‘Jamás atentaré contra la vida ni aún en forma germinal’. Cuando yo digo esto no estoy atropellando a nadie sino que estoy defendiendo a un chico. Es la obligación moral que tengo porque soy pediatra. Y un pediatra es el abogado defensor de los chicos. Si no salgo en defensa o en su protección soy un payaso y no un pediatra", reflexionó.

¿Qué lectura hace usted de estas posturas radicales que se han generado en virtud de la despenalización del aborto?

Que estamos mal. Que estamos enfrentados. Podemos tener diferencias. Hay que amar al errado y odiar el error. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que corresponde. Eso es lo digno, lo noble, lo que la hora nos reclama. No puede ser que por cada cosa estemos peleados como si fuésemos perro y gato. Esto no es así, no debe ser así. Debemos aprender a dialogar, a hablar de los temas tranquilamente sin que nos tilden de bárbaros o nos amenacen por la calle o nos asalten nuestras casas.

¿A quién beneficia esta división?

No sé, es una cosa curiosa. Hay un odio que nos tenemos, increíble, sorprendente, cuando en realidad tenemos tantas cosas que nos unen y tan pocas cosas que nos separan. No sé por qué niños, jóvenes, que no saben nada de la vida todavía, actúan con una violencia y un odio a veces refiriéndose a estos temas. Yo que soy un hombre grande ya me sorprendo y me apeno mucho.

¿Qué pasaría si el Senado de la Nación da una sanción definitiva a la ley de despenalización del aborto?

