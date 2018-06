Robert Jarni: "Messi solo no puede ganar un mundial"

21/06/2018 -

El ex futbolista Robert Jarni, que integró el seleccionado de Croacia en el Mundial de 1998, opinó ayer que "Messi solo no puede ganar un Mundial, el único jugador que vi y que pudo hacer eso fue Maradona", comentó el ex jugador del Betis y el Real Madrid.

"Creo que Messi no es ese tipo de jugador, porque hemos visto que con Barcelona juega muy bien porque está acompañado por los otros jugadores que están casi a su nivel. Con Argentina no juega bien como en el equipo español", añadió el ex futbolista, integrante de una generación dorada del fútbol croata como Davor Suker, Robert Prosineki y Zvonimir Boban, entre otros.

El ex futbolista, quien se desempeñaba como lateral por la izquierda, fue consultado sobre si a Messi le hace falta un mediocampista como el croata Luka Modric, del Real Madrid y figura del seleccionado balcánico que se medirá con la Argentina hoy en Nizhny Novgorod.

"Creo que le haría falta un jugador así, muchas veces veo que Messi baja hasta la mitad de la cancha a recibir la pelota y organizar el juego, eso no es lo suyo. Le faltan dos mediocampistas que le puedan dar la pelota limpia para que reciba cerca del arco contrario", analizó Jarni, de 50 años.