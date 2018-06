SERGIO RAMOS LE CONTESTÓ A DIEGO MARADONA

21/06/2018 -

Hace unos días, en una entrevista sobre el Mundial, a Diego Armando Maradona le preguntaron sobre la selección de España y, puntualmente, sobre Sergio Ramos. Y el "10" contestó: "No quiero entrar en polémicas, pero lo tengo que decir. Cuando se habla de cracks, se dice que Sergio Ramos es crack. Y no. Godín es crack, que te defiende, te manda, te hace goles, sale campeón, no te falta a un partido... Ese es crack".

Pero la respuesta del español no se hizo esperar. Luego del partido frente a Irán, en rueda de prensa, un periodista quiso saber qué opinaba el defensor de España y del Real Madrid sobre los dichos de Diego. Y fiel a su estilo dentro de la cancha, respondió con la sangre caliente. "Yo respeto a Maradona. Es un grande. A mí sí él me parece un crack. Pero todos sabemos que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino, que es Lionel Messi".

Ramos, adversario histórico de "La Pulga" por los derby Barcelona-Real Madrid, no tuvo reparos en elogiar al 10 de su archirrival para pegarle a Maradona.