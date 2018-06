Coronel aseguró que Mitre buscará protagonismo

Fotos CONFIANZA Ariel Coronel apuesta por un buen torneo en Mitre.

21/06/2018 -

El defensor Ariel Coronel que arribó a Mitre como refuerzo para encarar la segunda participación del equipo en el Torneo de la B Nacional, aseguró que el Aurinegro intentará tener protagonismo.

"Contento por este nuevo desafío. Quizás no me sorprendió mucho porque Mitre ya me había llamado en dos o tres ocasiones para contar con mis servicios, pero estoy agradecido que todo se haya dado en este momento", fueron sus primeras palabras.

"Me recibieron muy bien y de a poco voy a ir conociendo a mis compañeros. Se va a formar un lindo grupo", añadió Coronel.

Cuando se le consultó si en el torneo que se viene se apuntará más arriba teniendo en cuenta que no habrá descensos, el ex Villa Dálmine, comentó: "Estuve mucho tiempo en Chicago, tuve la suerte de ascender dos veces y también pude pelear un torneo en Almagro. Siempre la idea es buscar el protagonismo, dando lo mejor. Hay mucha expectativa para que un equipo de Santiago ascienda y ojalá sea Mitre. Estará Central Córdoba, se jugará el clásico y será algo histórico. Sabemos que nosotros trabajaremos de la mejor forma para llegar bien y para hacer un gran torneo".