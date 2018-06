Acuña quiere aprovechar al máximo su oportunidad

21/06/2018 -

El mediocampista del seleccionado argentino Marcos Acuña, quien se perfila para ser titular hoy ante Croacia, aseguró que tratará de "aprovechar las oportunidades" que tenga. "Todavía no sabemos quién va a jugar, en caso que me toque daré lo mejor. Debuté de lateral izquierdo en Ferro, me siento cómodo y voy a tratar de aprovechar las oportunidades que tenga", expresó el volante del Sporting de Lisboa en conferencia de prensa.

En cuanto a Croacia, Acuña comentó: "Conozco a algunos jugadores de haberlos enfrentado. En el medio tienen buen pie, los analizamos en la semana y trabajamos para hacer un gran partido".