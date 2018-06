Se enojó Antonella Menem, la nieta de Carlos

21/06/2018 -

La hija de Carlos Menem Junior, Antonella Menem habló del reencuentro de Máximo Menem con su abuelo y además de las denuncias de violencia contra su tía, Zulemita. Antonella manifestó que se puso muy contenta con el encuentro de Máximo con su abuelo Carlos. Sin embargo, la joven aseguró que el adolescente la pasó bastante mal: "Me hablo con Máximo y sé que pasó un momento feo".

"Con Máximo me empecé a hablar hace cuatro meses y cuando salió el escándalo en las redes sociales me pidió que lo ayudara para que Zulemita no mienta más", afirmó la hija de Carlitos Junior.

Según Antonella, después del encuentro, Máximo le aseguró que su tía, Zulemita Menen le gritó y lo hizo llorar. ‘Zulemita es muy celosa y lo quiere a Carlos para ella sola. No sé qué quiere o qué puede hacer un nene de 14 años’, comentó Antonella. Y agregó convencida: ‘Ella piensa que nos acercamos a Carlos por lo económico. Siempre fue el problema Zulemita’. l