"La Princesita" hizo llorar a Marina Calabró tras un fuerte enfrentamiento verbal

21/06/2018 -

Karina "La Princesita" Tejeda relató al aire durante una extensa conversación con el equipo de Jorge Rial, el éxito que vive con ‘Siddartha’, obra que protagoniza con Osvaldo Laport y Facundo Mazzei en la calle Corrientes. La cantante con el perfil picante y sincero que la caracteriza, no perdió el tiempo y aprovechó la oportunidad para reflotar un viejo conflicto con Marina Calabró, una de las panelistas de "Intrusos". Karina "La Princesita" envuelta en un tono enojado, fue tajante al reclamarle a la hermana de Iliana su presunta parcialidad con el clan Maradona: "No soy rencorosa, pero sí memoriosa. Me la pasaba llorando porque sentía que muchos fueron crueles conmigo y no entiendo el ensañamiento constante. Cuando te sentás a confirmar cosas siendo títere de quien te las cuenta. Fue despectiva conmigo y me dolió. Esperé mucho este momento". En línea con un fuerte e intenso descargo, lanzó: "Tengo un carácter terrible. Estuve muy enojada con Marina porque dijo en el noticiero que tenía confirmado que yo estaba embarazada y eso no era verdad". Y Marina dijo: "Ese fue un error mío. Una gran pifiada y un demérito para mí. Tenemos fuentes, a veces confiamos, a veces no".