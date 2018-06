El jefe creativo de DISNEY Animation y Pixar, John Lasseter, ya tiene reemplazos

21/06/2018 -

Pete Docter, director de "Up" e "Intensa Mente", y Jennifer Lee, directora de "Frozen", serán los reemplazantes de John Lasseter (foto) como jefes creativos de Pixar y Walt Disney Animation, respectivamente, las divisiones de cine de animación de The Walt Disney Company. Así lo confirmó la compañía a través de un comunicado, en donde se señala que ahora Docter y Lee tendrán bajo su responsabilidad todas las películas y proyectos asociados a las divisiones de animación de Disney. Lasseter, creador de "Toy Story", "Cars" y varias otras, y hasta el año pasado director creativo de las dos compañías de animación de Disney, se había tomado medio año de licencia de su cargo luego de que en noviembre último fuera acusado por comportamientos inapropiados en el ámbito laboral. Tras reconocer sus actitudes y "pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite", Lasseter quedó virtualmente desvinculado de la empresa. Actualmente detenta el simbólico cargo de "consultor" hasta final de año, cuando dejará definitivamente la compañía. Ganador de un Oscar, Lasseter era la principal figura detrás de los éxitos de Pixar y Disney; ya en los últimos años enfocado en el rol de productor ejecutivo.