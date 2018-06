Mañana habrá campeones en la C33 y C45 de la Zona Campeonato

22/06/2018 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateur está con toda la expectativa porque mañana se jugarán las finales del torneo en las categorías C33 y C45 por la zona Campeonato. También la emoción se trasladará a la final de la zona Consuelo en la C45, mientras que en la C55 se disputará la semifinal entre Trasporte Palito y Pitufos-Previción, respectivamente. La jornada completa con el primer partido que comenzará a las 15 es la siguiente: en Club Comercio, Pablo VI vs. Insumatik (final de la C33 zona Campeonato) y Expreso San Nicolás vs. Bonafide (final C45 Campeonato). En Los Magníficos, Los Amigos vs. Tiendas Tukis (por el tercer y cuarto puesto en la C33) y Los Magníficos vs. Calidad de Vida (50). En San Esteban, Nueva Autonomía vs. Tinglados Albarracín (40) y Almirante Brown vs. La Católica (final C45 Consuelo). En La Zurda, Verdulería Javier vs. Ateneo (por el tercer y cuarto puesto C33) y La Rifa de Alberto vs. Güemes (final C33 Consuelo). En El Gringo 1, Calle 14 vs. Uthgra (45) y Óptica Molinari vs. Indumentaria Lar (50). En El Gringo 2, Carro de Ariel vs. B. Sarmiento (por el tercer y cuarto puesto C45) y Villa Grimanesa vs. Refi Shop (50). En Nuevo Banco, V.G. Taller Sposety vs. Ipvu (45) y Trasporte Palito vs. Pitufos- Previción (semifinal C55). En Estudiantes de Maco, La Rifa de Alberto vs. Racing (45) y Despensa del Valle vs. Trasporte Kenber (50). En El Tata, La Güemes vs. B. Santa Lucía (40) y Despensa Las Mellis vs. Antilo (50). En Milan, La Viamonte vs. Farmacia Lavalle (33) y Fabio Automotores vs. Tinglados Manuel (50). En Independiente de Los Cardozo, La Fortaleza vs. El City FC (33) y Buly Motos vs. Racing (50). En El Millo, Joyería Luciana vs. Carro Bar Chara (33) y Asel vs. Villa Borges (50). En Mailín, Taller Dany vs. Taller Raúl Ávila (40) y Nueva Autonomía vs. Triángulo (por el tercer y cuarto puesto C45). En Los Romano, Los Buckiºs vs. Mojones (33) y Alumni vs. Mojones (50). En El Mistol, Motos Juan vs. La Fusión (40) y Villa Ángela vs. Villa Negrita (50). En La Guarida, Uthgra vs. Los Peregrinos (40) y Joyex vs. Luz y Fuerza (semifinal C55). En La Darsena, Ateneo vs. Villa Alem (40) y Kiosco Laly vs. Filial 23 (45). En Filial 23, Filial 23 vs. Villa Borges (40) y Politécnicos vs. Recursos Hídricos (55). En Ateneo, Fugitivos vs. San Carlos (40) y Don Vicente vs. Villa Tranquila (50) . En UTA 1, UTA Decano vs. Joako FC (33) y UTA vs. Calle 14 (55). En UTA 2, Los Amigos vs. Villa Tranquila (40) y Feria del Newbery vs. Colectiveros (55). En El Mojón (Sur), B. Tradición vs. La Loma (40) y Facheritos vs. B. Sarmiento (50). En Independiente El Deán, 15.30, Independiente vs. Stylo Gráfico.