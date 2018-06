El próximo domingo proseguirá el Torneo denominado “Antonio Guiñy Albarracín”

22/06/2018 - El Torneo que lleva la denominación de “Antonio Guiñy Albarracín” proseguirá en la mañana del próximo domingo 24 de junio, con la disputa de su sexta fecha. Este certamen es organizado por el Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero y agrupa a diez equipos de la categoría C55. El torneo ingresará en la segunda mitad de su primera rueda y, de a poco, se van perfilando los candidatos a pelear el título, por lo que la jornada matutina del domingo será importante en este sentido. Los encuentros comenzarán a las 10, con 30 minutos de tolerancia, salvo en las canchas de Tarapaya y Cara Pintada, en las que la tolerancia se extenderá a 45 minutos. El programa completo es el que se detalla a continuación: En Tarapaya: Ima-Cuinfase vs. Veteranos El Tony. En Cara Pintada: Abogados vs. Eroplast. En El Mistol: Casa Olga vs. Opinión Deportiva. En Ateneo Ejército Argentino: Ateneo Ejército Argentino vs. Bobinados Piri. En Gremio Municipal: Sara y Mañu vs. Tapiales Las Gemelas.