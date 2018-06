Otro capítulo apasionante del torneo en las categorías Senior, Maxijunior y Junior

22/06/2018 - Senior: a las 14, Praga vs. Bebedores FC; 15.30, Los Mattar vs. La Logia FC, Los Pichones de BP vs. Los Turcos, San Pablo FC vs. Yanasus, Olmedo +7 vs. Nerón FC, Talle S vs. Nieri, FC Mandaos vs. El Proveedor y América FC vs. Viejos Amigos; 16.50, La Davis FC vs. Maco FC, Doña Marta y El Plumero vs. MMLPQTP, G80 vs. Tercer Pasaje y Santa María vs. Chachapuma FC. Maxijunior: a las 14, Viejos Amigos vs. Los Gauchos, NAB vs. Messiánicos, La Sampdoria FC vs. Realcohólicos, Saque del Medio vs. Autonomía FC, Kechap FC vs. Los de Siempre y Premium Cars vs. Perfil Bajo; 15, Ceneri vs. LBP; 15.30, Bº Sáenz Peña vs. El Colo FC, Club de Amigos Picheros vs. El Duende, Fluminense vs. El Tatú y Cronos vs. El Esteko FC; 16.50, SemenUp vs. La Eskina, Sensey vs. Corte de Miércoles y Paloma FC vs. El Portal Cósmico. Junior: a las 14, El City vs. El Atlético, Fecha FC vs. Ciudad FC, Gasoliva vs. Autonomía Jrs., Sanfra FC vs. Toro Viejo FC y Wolfsburgo vs. Los Pibes; 15.30, Pukará Jrs. vs. Pibex FC; 16.50, La Roma vs. La Toma FC, LSV vs. Arsenal FC, Vagancia FC vs. Atlético Mariano FC y Villa Yocca vs. Los Pibes Tuc.