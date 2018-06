El Apertura busca definir a los finalistas en las dos categorías

22/06/2018 - La Liga Clásicos Barriales tendrá mañana una jornada especial. Se jugarán las semifinales del Torneo Apertura en las categorías C20 y C30 y habrá clima de fiesta por las expectativas que se generaron en los enfrentamientos decisivos. Cabe acotar que la actividad comenzará a las 15 e incluye además a los otros cotejos que forman parte del extensoprograma. A continuación el detalle de todos los encuentros: en Barrio Aeropuerto, semifinales, Panificadora Franci vs. Carlito Legui (20); Peti FC vs. Amigo de la 18 (20) y Carro Bar Chara vs. 7mo. Pasaje (30). En Mojones, Mojones vs- David FC (20) y Estrella del Norte vs. El Fondo de Borges (30). En Mal Paso, La Plaza Jrs vs. La 21 del Barrio Aeropuerto (20); Ruta Uno Jrs vs. Florería Ema (20) y La 203 de Haico Hondo vs. Los Pibe del Paseo Colón (20). En Calle 107, Juan Felipe Ibarra vs. Los Pacífico (20); Borges Unido vs. Sexto Pasaje (20) y Carne Los Amigo vs. El Vajo de Tarapaya (30). En Morumbí de Borges, Los Pirata de la 109 vs. La Bañadera Jrs (20) y Petrolíder vs. Los Pibe de Martín (20). En Polideportivo Borges, Laureles vs. Carne Los Amigos Jrs (20); Los Changos de la 14 vs. Gas del Estado (30) y Rita Car vs. La 203 FC (30). En Chañar, Tabú FC vs. Los Pibe de la 18 (20); Emaús vs. La Barra de Iván (20) y La Cochetti vs. Calle 13 FC (30). En La Loma, Los Calamares vs. La Barra (20) y Rifa Tuni FC vs. El Vajo FC (30). En Villa Grimanesa, Villa Jrs vs. semifinal de la C20; Triángulo FC vs. La Banda de Memo (20) y San Martín vs. Los Pibe del General Paz (20). En Autonomía, Tigre Jrs vs. Bosco III (20); La Eskina de Kenedy vs. Rifa Tuni Jrs (20) y Los Puma vs. Mal Paso (30). En 6to. Pasaje, 6to. Pasaje Jrs vs. Hermanos Juárez (20) y Villa Borges vs. Juveniles de Villa Borges (20). En Tarapaya, Juveniles de Tarapaya vs. La 23 FC (20); Los Peregrino vs. Barrio Colón (20) y Tarapaya FC vs. Ruta Uno FC (30). En Campeones del 28, Alma Fuerte vs. San Esteban (20), Los 3 Amigo FC vs. Carnes La Hacienda (30).