El Torneo Anual 2018 no detiene su marcha y tendrá acción

22/06/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs, le dará continuidad a su Campeonato Anual 2018, ya que en la jornada de mañana, se disputará la tercera fecha del la categoría C50 y la séptima de la C55. Los encuentros se disputarán a las14.30 y 16, para los primeros y segundos turnos respectivamente. En este sentido, esta será la programación del sábado. Cancha Asociación (Cancha Nº 1), San Carlos vs. Mis Nietitos (C50) y Playa 38 vs. Almirante Brown (C-50). Cancha Asociación (Cancha Nº 2), Maestros vs. Saravah (C55) y Arquitectos vs. Lubricentro (C-55). En Cancha de Club Banco Provincia, Veteranos de Güemes vs. Lagartos Malvinas (C55) y Súper Colón vs. Gimnasio Córdoba (C50). Cancha Logística, Campeones Del 28 vs. Sitravice- Ipvu (C50) y Campeones Del 28 vs. San Roque (C55). Cancha San Isidro (Santa María), a las 16, Villa Hortencia vs. Expreso San Nicolás (C50). Cancha Ingenieros, a las 16, Técnicos vs. Unse (C55). Cancha Alberdi (Loreto), a las 16, Hotel Savoy vs. Amigos Cacho Luna (C50). Ca n c h a Za n j ó n (Cancha Nº 2), a las 16, Zanjón vs. Rabenar. Únicamente el primer partido tiene una tolerancia de 30 minutos, en todos los casos. Queda Libre Puente Alsina (C50) y Banco Provincia B (C55), de acuerdo con lo que dio a conocer la organización del campeonato. Así, la Asociación tendrá acción de la buena mañana, en los diferentes escenarios.