Se viene el quinto capítulo en el Tiro Federal de Frías

22/06/2018 - CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del Tiro Federal de Frías se pondrá en juego mañana la 5ª fecha del torneo que organiza la Asociación Friense del Fútbol Amateur. El primer juego se disputará a las 13. La tabla de posiciones tiene en lo más alto a M y M Deportes con 10 unidades. Luego lo siguen: Los Verdes de Yapeyú, Tiro Federal y Loma Negra con 7 puntos; entre otros combinados. El programa completo será el que se detalle a continuación: Barrio Oeste vs Juan Perón; Loma Negra vs Los Cuervos; Tiro Federal vs Mercadito del Valle; Los Verdes e Yapeyú vs Los Tornillos; M y M Deportes vs Autoservicio Hernán. A último turno se medirán el elenco de El Vasco Carnes vs Chischín. Estos encuentros despiertan nuevamente grandes expectativas en los aficionados en esta parte de la provincia de Santiago del Estero. La pelota volverá a ser protagonista y los futbolistas amateurs tendrán una gran chance para disfrutar junto a sus amigos y compañeros.