El Torneo de Honor vuelve a ser protagonista

22/06/2018 - La Liga Bandeña de Ex Futbolistas no descansa ni un fin de semana y mañana no será la excepción. Se jugarán los partidos correspondientes a la rueda de la Zona Campeonato y Consuelo del Torneo de Honor y se vivirá una jornada a pura adrenalina y pasión. Como es sabido, las categorías que estarán en escena son la 34, 40, 45, 50 y 20, respectivamente. La cartelera abarca a numerosos enfrentamientos, con sus horarios establecidos por la entidad. La agenda es la siguiente: C34, en 17 de Octubre, 14.30, Trasp Yamila vs. Alto Verde. En 12 de Octubre, 15, 12 de Octubre vs. Pablito FC. En San Lorenzo, 15.40, Villa Nueva vs. Real Avenida. En Nueva Esperanza, 15, Nueva Esperanza vs. 25 de Mayo. En Las Palmas, 15.40, Las Palmas vs. Arg del Sur. En Belgrano, 16.30, Belgrano vs. Dep Alem. En B. Independencia, 15, Independencia vs. El Cruce FC. En Coronel Lugones, 15, Coronel Lugones vs. Barrio Salido. En La Higuera, 15, La Higuera vs. Hual Club. En Arg del Norte, 15, Argentinos del Norte vs. Las Palomas. En Dep Rincón, 16.30, Dep Rincón FC vs. Dep Manuel Belgano. En Tapizados Acuña, 15, Fenix FC vs. River Plate. En Villa Inés, 15, Def de Dany vs. Villa Unión; 16.30, Taller Tévez FC vs. IV Centenario. En Matadero, 15, Quilmes vs. Paraíso. En San Fernando, 15, Ferretería Ovejero vs. Irma FC. En San José, 15, Los Cardones vs. Villa Suaya. En San Juan, 14.20, San Juan vs. La 23. C40, en Villa Unión Dos, 16.30, Villa Unión vs. River Plate. En Chacarita, 16.30, Villa Suaya vs. Los Simpson. En Zahuy, 15, Zahuy FC vs. Alto Verde. En Dep Alem, 16.30, Dep Alem vs. Argentinos del Norte. En Tapizados Acuña, 16.30, Independencia B vs. Independencia. En 12 de Octubre, 16.30, 12 de Octubre vs. Hual Club. En Los Simios, 16.30, Los Simios vs. B. Gorrini. En Coronel Lugones, 16.30, Cnel Lugones vs. Belgrano. En Central Norte, 17.10, Central Norte B vs. Palermo. En La Lechera, 15, D. Manuel Belgrano vs. Def Los Lagos. En Paraíso, 15, San Javier vs. Chacarita. En Produnoa Dos, 15, B. Central Argentino vs. Produnoa. En San José, 16.30, Los Cardones vs. El Polear. En 25 de Mayo, 16.30, 25 de Mayo vs. Soler FC. En Central Norte, 15.40, Central Norte vs. Besares. C45, en Paraíso, 16.30,Paraíso vs. Italiano. En Hual Club, 16.30, Hual Club vs. Dep Alem. En Produnoa Dos, 16.30, Polirubros DG vs. Cnel Lugones. En San Juan, 16, San Juan vs. Arg del Norte. En B. Independencia, 16.30, Independencia vs. Chacarita. En Produnoa Uno, 16.30, La Fraternidad vs. San Isidro. En Rosario, 16.30, Rosario vs. 25 de Mayo. En Rentas, 16.30, Dep Walter vs. Diablos Rojos. En Media Flor, 15, Besares vs. Río Dulce. En 9 de Julio, 16.30, Def 9 de Julio vs. Platense. En La Lechera, 16.30, Dep Manuel Belgrano vs. Los Lagos. En C50, en Irma FC, 15.30, Irma FC B vs. Irma FC. En Avenida, 16.30, CS Avenida vs. Def Pompeya. En Pque Municipal, 16.30, Quilmes vs. Sarmiento. En El Polear, 16.30, Independ Media Flor vs. El Cruce. En San Lorenzo, 17.10, Cable Express vs. Arist del Valle. En San Juan, 17.10, San Juan vs. Hual Club B. En De Pablo, 16.30, Amigos Bandeños vs. San Isidro. En Pque Municipal, 15, Soler vs. San Isidro. En Pablito, 15, Villa Suaya vs. Las Palmas. En Hual Club, 15, Hual Club vs. Unión Obrera. En El Polear, 15, El Polear vs. San Andrés FC. En Güemes, 16.30, Güemes vs. Credenciales NOA. En El Tabique, 16.30, Villa Raquel vs. Agua y Energía. C20, en Villa Margarita, 15, Villa Margarita FC vs. Río Dulce. En Las Palmas, 14.20, Las Palmas vs. Irma FC. En Río Dulce, 15, Río Dulce B vs. Arg del Norte. En San Lorenzo, 14.20, Soler FC vs. River Plate. En La Granja, 15, La Granja FC vs. B. Independencia. En Belgrano, 15, B. Salido vs. Belgrano. En Tramo 16, 15, Dep Dani vs. Villa Suaya. En Produnoa Uno, 15, Def Pompeya vs. 25 de Mayo. En Los Simios, 15, Los Simios vs. Parque FC. En Central Norte, 14.20, Central Norte vs. San Isidro. En Arist del Valle, 15, Finca de Ramos vs. Quilmes. En Matadero, 16.30, Laprida FC vs. Alto Verde. En El Cholo, 15, Dos Leones vs. Dep Alem. En Río Dulce, 16.30, Produnoa vs. Villa Inés.