La undécima fecha tendrá cotejos que prometen alternativas interesantes

22/06/2018 - La Liga de los Profesionales programó para mañana a la tarde la undécima fecha de su certamen, que mayormente se juega en las canchas del Complejo Jugadores Libres. El primer partido fue programado para las 13.30, con 30 minutos de tolerancia. En tanto, los cotejos del segundo turno comenzarán a las 15.20, mientras que los del tercer y último turno arrancarán a las 16.40. En estos dos últimos casos, no existe tolerancia alguna. La undécima fecha promete encuentros atrapantes, ya que el torneo ingresó en una etapa de definiciones y son varios los equipos que pugnan por conseguir los puestos de clasificación. A continuación, se detalla el cronograma completo de los partidos de la tarde sabatina: En Complejo Jugadores Libres Nº 1: Semillería Rossi vs. Profesores Montero Sport, Norcen vs. La Pachanga y Combustible Bertolotti vs. José Ignacio. En Complejo Jugadores Libres Nº 2: Abogados Topos vs. Galácticos, 22 y Media vs. La Alvarado Stone y Brima vs. La Alvarado. En Complejo Jugadores Libres Nº 3: Chicago vs. Industria F.C., Warrior vs. Napoli Black y Lex Doctor vs. Fútbol y Amistad. En Complejo Jugadores Libres Nº 4: Kinesiólogos F.C. vs. Valencia, O’ Globo Megacotillón vs. Real Madrid y La San Juan vs. La Estafeta. En Complejo Jugadores Libres Nº 5: Abogados Cuervos vs. La Gloriosa, Ramón Carrillo vs. Hampones y Napoli vs. La 59 F.C. En Complejo Jugadores Libres Nº 6: La Esquina vs. Cristal, Deportivo J. J. vs. AESYA y Deport vs. Bastianos F.C. En Complejo Jugadores Libres Nº 7: 14.30, S23 vs. Coesa (amistoso) y 15.30, Cacheteao vs. Bayer Munich (amistoso). En Ciencias Económicas: 14.30, Contadores Juniors vs. Abogados Cat y 16.40, Metalúrgica Dorrego vs. Intocables.