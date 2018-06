Llegó la hora de los cuartos de final en El Potrerito

22/06/2018 - Dentro de un clima de enorme expectativa, mañana se pondrán en marcha los cuartos de final de la Liga de Fútbol Amateur del Norte (FAN), que se diputa íntegramente en el predio de El Potrerito. Los mejores ocho equipos del certamen llegaron a esta instancia decisiva, en la que todos buscarán seguir su camino hacia el título. Cabe destacar que esta instancia de cuartos de final se jugará a un solo partido y, en caso de empate, se recurrirá a la definición con remates desde el punto del penal. La programación para mañana es la que se detalla a continuación: En Cancha Nº 1: 14, Colón Gomas vs. Telefónicos; 15.30, Villa Alem vs. Maco F.C. y 17, Cache F.C. vs. Rhogar. En Cancha Nº 2: 14.30, Los Pibes vs. Tiendas Tukys y 16.40, Francisco de Victoria vs. Messina. En Cancha Nº 4: 14.30, Barrio Juramento vs. Manzana 6 y 16.40, El Puente vs. Los Potreros. De la grilla de cotejos, sobresale el duelo entre Los Pibes y Tienda Tukys, dos candidatos al título que se verán las caras mañana, pero solamente uno de ellos seguirá en carrera hacia la corona.