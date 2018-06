Los equipos de PLB y Lealcito’s animarán este domingo la gran final

22/06/2018 - PLB y Lealcito’s jugarán este domingo la gran final de la Liga Comercial de La Banda, que congrega a cientos de empleados de comercio. La finalísima comenzará a las 15, en la cancha número uno del predio que el SEC posee en la Tabla Redonda. PLB llega a esta instancia luego de ganarle en semifinales a Ferretería Ovejero por 2 a 0. El primer gol llegó luego de un espectacular pase de Ramiro Ferreyra a Daniel Gómez, quien con un tiro cruzado puso la pelota lejos del alcance del arquero de Ferretería. Ovejero se fue con todo en busca del empate pero chocó con una férrea defensa del equipo de los plásticos. Es así que faltando poco para el final, Emiliano Ruiz no desaprovechó un tiro libre y, a pesar que era lejos del arco, estampó el 2 a 0 definitivo. De esta manera PLB consiguió el pasaje a la final por tercera vez en el historial de la Liga Comercial. To d o l o c o n t ra r i o p a r a Lealcito’s quien hace su presentación en esta Liga y ya esta en la final luego de vapulear a Innovar Celulares por 3 a 0. Buena defensa, presión en el medio y rapidez para salir de contragolpe, son las características del equipo de calle Besares. El primer gol llegó luego de una excelente jugada de toques de primera y Carlos Mattar remató para el 1 a 0. Innovar sintió mucho la presión en el medio y luego de perder un balón en el círculo central, Franco Silvetti anotó el segundo. En el complemento buscó Innovar el descuento, pero un penal a favor de los polleros decretó el 3 a 0, también anotado por Mattar. El domingo habrá un campeón, aunque hacer pronóstico es difícil. Si empatan en el tiempo reglamentario, habrá penales. Asimismo, este domingo también comenzará la primera fecha del Torneo Clausura.