Mañana se pondrá en marcha la segunda fecha del Campeonato Anual 2018

22/06/2018 - FERNÁNDEZ, Robes ¸ En el marco de una fría tarde del último fin de semana, en la cancha de Pikina, en El Quemao, desbordada de simpatizantes, se jugó la final del Torneo Apertura 2018, organizado por la Asociación de Fútbol local con el apoyo de la Dirección Municipal de Deportes, Se coronó campeón en la Categoría 50, Construcciones El Gateao al ganarle con lo justo a Villa Elisa 1 a 0 que se ubicó en segundo lugar. Mientras que el tercer lugar fue para Arsenal del Agro al imponerse categóricamente a 5 a 2 a Wall Mar. El sábado 9 de junio, se inició el Campeonato Anual ‘Víctor Sequeira’ de la C50 con los siguientes enfrentamientos: en el Polideportivo Municipal ‘El Ganso’ con los resultados: Los Amigos 0, Wall Mar 0; La Loma 2, Defensores de Huasi 3; 9 de Julio 2. Bº Sur 2 y Gremio 4 Trula 3. Mañana se juega la 2º fecha en el mismo escenario. En cancha Nº 1 juegan Trula vs Def. de Huasi y Bº Sur vs, Wall Mar. En cancha Nº2: Gremio vs. Los Amigos y 9 de Julio vs. La Loma. Categoría C40 La categoría 40 que lleva el nombre de ‘Carlos Saúl González’ se incorporó de un nuevo equipo ‘Deportivo Morón’. La primer fecha arrojo los siguientes resultados: Villa Elisa 0, Triki 5; Arsenal 3, Maxikiosco Antu 0; Deportivo Morón 1 Wall Mar 2; Bº Belgrano 3, Tigres 2; Trula 1, El Gateao 1; La Américas 1, La Loma 0; All Boys 1, Triunfadores 1; Sol de América 1, Bº Sur 4; Talleres 3, Forres 1 A su vez, mañana se juega el segundo capítulo de esta categoría. En cancha de Barrio Sur: Tigres vs. Talleres y Bº Belgrano vs. Triki. En el Quemao: Maxi Quiosco Antu vs. Villa Elisa y El Gateao vs. Arsenal. En El Vinal La Loma vs. Trula y Triunfadores vs. La Américas. En cancha las Américas: Bº Sur vs. All Boys y Sol de América vs. Wall Mar y cancha de Forres partido único Deportivo Moon vs. Forres.