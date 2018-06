FÚNEBRES | 22 de Junio de 2018

22/06/2018 -

Fallecimientos

- José Molezón (La Banda)

- Mercedes del Valle Luján

- Jorge Mario Grandi Buiatti (Tucumán)

- Eugenio Juan Alejo Kaín

- Rosa Luz Tridelisia Navarro de Utrera

- Bonifacio Pío Medina (La Banda)

- Celina del Carmen Juárez

Sepelios Participaciones

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Claudia y Víctor Cárdenas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Querida amiga gracias por tantos momentos compartidos, te voy a extrañar mucho, pero se que en algun momento nos volveremos a reunir. Te quiero mucho. Marcia Alejandra Rojas, Juan Jimenez Ilamendi, sus hijos Rocio, Geronimo y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Fuiste una gran amiga, te recordaré siempre. Claudia Beatriz Rojas, su hija Aylén y su mamá Beatriz Sayago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus ex- compañeras de la Promocion 1990 Bachillerato Común del Colegio Hermanas Franciscana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Federico López Alzogaray, acompaña en este momento a su hermana Olga Bitar de Papa y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Personal del Dpto. Inmobiliario Urbano participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Jefa del Dpto. Inmobiliario CPN. Nadia Bitar de Acuña: Ing. Ruiz de Villa, Ada Inés; Ibáñez, Manuel Alberto; Barrios, Juan Alberto; Coronel, María Gloria; Coronel, Sonia; Díaz, Adrián; Espeche, Marina; Ferreyra, Sandra; Hermelo, Cecilia; Ibarra, Silvana; Ledesma, David; López Leila; Luna, Martín; Medina, Verónica; Miranda, Roxana; Pajón, Marta; Pérez, Daniel; Ponce, Luis; Roldán, Martín; Ruiz, Gabriel; Sánchez, Juan; Sgoifo, Ricardo.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Manuel Alberto Ibáñez participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana de la jefa del Dpto. Inmobiliario, CPN. Nadia Bitar de Acuña.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Ing. Ada Inés Ruiz de Villa y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana de la jefa del Dpto. Inmobiliario, CPN. Nadia Bitar de Acuña.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Isabel Mendieta y Roxana Miranda participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana de la jefa del Dpto. Inmobiliario, CPN. Nadia Bitar de Acuña.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Mary Rodriguez de Herrera, sus hijas Lucia, Monica y Soledad, hijos políticos y nietos, despiden a su amiga Sarita con mucho dolor y tristeza. Ruegan para su flia. resignación ante tan irrreparable perdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Teresa Verdugo, participa con dolor la partida de Sarita y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Gabriela Josefina Giannoni y sus hijos Josefina María y Bruno Ernesto Zanni Giannoni, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia, rogando por su Felíz Resurrección.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Walter Pedro Cura y María José Rizo Patrón, sus hijas Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo, participan su fallecimiento.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Rosa Piazza de Montoto participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su amiga Mariela y a su familia a transitar estos momentos de dolor con mucha fortaleza. Que descanse en la paz del Señor.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Julio D. Alegre Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la entrañable amiga Mariela y familia. Ruegan una oración en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Norma Elizabeth Morán y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigos y colegas Mariela y Judith Bitar. Dios acompañe a toda la familia en este momento.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Ante tu pronta partida, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga. Tania, Aguirre; Andrea, Areal; Cecilia, Coronel; Paola, Chaud; Analia, Gerez; Eugenia, Giorgi; Alejandra, Herrera; Martha, Mayuli; Cecilia, Prado, Ximena, Ribas, Marcia, Rojas; Rita, Sambadaro, Marcela, Sanjuan y Mónica Sánchez,. Ruegan una oración en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Celina Ledesma, Luis Simón e hijos acompañan a su prima Olga y familia, esposo e hijas de Sarita con mucho pesar y ruegan para ella una feliz resurreccion. Reciban de nosotros un apretado abrazo en Jesús y María.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Desde la distancia ( Alesandria, EE.UU) Mónica y Marcela Nader, lamentan el inesperado fallecimiento de Sarita, acompañando en la oración a su mamá, esposo, hijitas, a sus hermanas y demás familiares por su descanso en paz.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Mabel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela acompañan a Olga y sus hermanas y demás fliares. en estos momentos de dolor pro el fallecimiento de Sarita, elevando oraciones al Altísimo.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Gustavo Juarez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquin, Maria Magdalena y Javier Juárez Villegas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Sólo Dios puede darnos el consuelo y la paz tras esta pérdida irreparable. Pidamos en oración por su alma y que el Señor nos ayude a sobrellevar su partida". Mario Luis Seiler, su esposa Claudia Marcela Jerez y sus hijos Maximiliano y Stefano participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Los compañeros de Oficina de Asesores de su cuñado Marcelo: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Mariana Bonacina, Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia Dargoltz, M. Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Patricia Mussi, Magui Ledesma, M. Laura Tiberti, Alba de Palazzi, Karina Bravo, Guillermo Rezola, Nano Santucho, Buky García Olivera, Daniel Karam, Pablo Atía, Fabián Ponce, Pedro Allub, Alejandro Concha, Juan Manzur, Néstor Zurita, Juan Ortiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Remo Eduardo Terzano, Claudia Ines Fid, participan su fallecimiento, acompañando en el dolor a sus familiares.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Nelly Barbur y Chini Habra Fernandez, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dolor.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Ruben Pikaluk, su Sra. Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, participan su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Empleados de la Secretaría Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento del ex compañero Justino, rogando una oración en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Asociación de Inmigrantes Italianos de Villa Zanjón, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRARI, LIDIA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Nelly Carrizo Brugo y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este triste y doloroso momento. Lidia te recordamos como a una gran amiga y vecina, generosa y desinteresada, tan buena, ya estás gozando en el Reino Celestial porque te lo supiste ganar en La Tierra, descansa en paz. Se ruegan oraciones a su recordada memoria.

FIGUEROA, ADRIÁN HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Teresita Amadey y familia acompañan en el dolor a sus padres, hermanos y demás familiares ante la inesperada partida de Adrián. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sus primos hijos de Germán Llanos Huisi y de Paula Garnica y sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido y recordado Poli. Pidiendo a Dios resignación cristiana para sus hijos y hermanos.

GARNICA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Alberto Proserpio, Miryam Arias; Federico y Constanza Proserpio, acompañan a Luisina y familia en este difícil momento.

GRANDI BUIATTI, JORGE MARIO Cont. (Giorgetto) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/6/18|. Sus primas hermanas Gisella y Antea Buiatti con sus respectivas flias. lo despiden cariñosamente. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Tucumán.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Los Flores. (Serv. Abraham Gubaira).

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hija Lic. Teresa Alejandra Juarez, hijo político Prof. Gustavo Adolfo Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Los Flores.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (Cuba) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus hijos Carlos, Pocho, Valeria, Mario, Teresa y Ubaldo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Los Flores.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (Cuba) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Carlos, su hija política Gladis y sus nietos Juampi y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Compañeras de la Esc. Tec. Nº 3 de su hija Lic. Teresa Juarez; Ana Banegas, Claudia Gómez, Alejandra Kallou, Gabriela Rosenbaig, Daniela Ledesma, Monica Bravo, Flavia Anríquez, Monica Carabajal, Mónica Guzmán, Stella Mary Fernández, Susana Guiscafré, Verónica Cejas y Lucia Bianchi acompañan en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. Tec. Nº 3 Ing. Sgo. Maradona, Directivos, Regentes, Docentes, no Docentes, Administrativos y de Maestranza, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Lic. Teresa Juarez y flia. Sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dante Navarrete, Sara Medina y Milagros Navarrete participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su sobrino Mario en este momento de gran pesar.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Nestor Lezana, Ema Navarrete e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos Mario y Marcela en estos momentos de profunda tristeza.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (Cuba) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Samuel Díaz y Julia; sus hijos Sandra, Fabián, Vero, Carlitos, Lucas, Viviana con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Pedimos una oración por su alma.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. María Carolina Vargas y su hijito Salvador Kain, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Hamburgo Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Los compañeros de Oficina de Asesores de Carolina: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Mariana Bonacina, Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia Dargoltz, M. Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Patricia Mussi, Magui Ledesma, M. Laura Tiberti, Alba de Palazzi, Karina Bravo, Guillermo Rezola, Nano Santucho, Buky García Olivera, Daniel Karam, Pablo Atía, Fabián Ponce, Pedro Allub, Alejandro Concha, Juan Manzur, Néstor Zurita, Juan Ortiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. La comisión directiva de CISADEMS, su cuerpo de delgados y afiliados, participan con profundo dolor su fallecimiento. Oremos por su descanso, por la resignación de su pequeño hijo y por la justicia, para que su muerte, no sea en vano.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus compañeros y amigos Gustavo A., Rita T., Melani M., Alejandra R., Silvina V., Alejandra S., Gisel C., Yesica C., Valeria G., David C., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (Picky) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Bienaventurados los manos, porque ellos recibiran la tierra por heredad". La comisión directiva, profesores y jugadores de la Escuela de Mini Basquet Agustin Emanuel Jaimes del Club Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del jugador Rocco Lastra. Eleva oraciones en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Profundamente acongojada ante su inesperada partida, hoy despedimos a un querido amigo: en su viaje a la Casa del Padre ¡Que noble y de hermoso corazón eras! como esposo y padre dejaste las huellas intachables de tus procederes y ¿como amigo? el valor de la amistad sincera, desinteresada y permanente lo que le permitio ganarse el cariño de todos. Romelia y Carina Andrade con mucho tristeza acompaña a Rosita y a su hijo querido Rocco en este doloroso momento que les toca vivir y pide a Dios que los conforte y acompañe siempre.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Julia B. Santillán, ante irreparable pérdida, acompaña a su amada esposa Roseetta e hijo Rocco en estos tristes momentos de dolor. Ruegan por cristiana resignación de la flia. y que descanse en paz.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Su hijo Roger A. Peralta, su nuera Mabel y nietos Gero y Yohana y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre Meca. Ruegan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Mami querida: Que dolor tan grande nos deja tu partida que apenas disminuirá al saber que descansarás en los brazos de Dios Nuestro Señor en la gloria eterna. Estarás por siempre en mi corazón y en el de toda mi familia. Su hija Lucía Analía Peralta, hijo político Jorge Muratore y nietos Agustin, Enzo y Tomás Muratore. Descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus hijos Libia, Roger, Lucia, hijos pol. Ramon, Mabel, Jorge, nietos Ignacio, Sebastian, Valentin, Benjamín, Gerónimo, Joana, Agustín, Enzo, Toni, Santiago, bisnietos Bautista y Guillermina y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos Livia Peralta y flia., Roger Peralta y flia., Lucia Peralta y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su Madre Meca. Ruegan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hija Livia, Ramon y sus nietos Ignacio, Sebastián, Valentín, Benjamín y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su nieto Sebastián y Romina y su bisnieta Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hermana política Esther Martínez, hijos Graciela Luján, Julio Luján, Romina, Flavia, Nicolás, Lara y Lourdes participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Tía querida: El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas". (Sal. 23.1). Sus sobrinos Yuli Bustamante y Manuel Corvalan, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Meca querida: Te vas al encuentro del Señor rodeada de flores al Jardin Celestial, te despide con todo cariño e inmenso dolor. Su sobrina y comadre Teresita, acompañando en este difícil momento a la familia y en especial a mi amada ahijada Lucía Analía. Ruego oraciones en su querida memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Meca: Tu serás una hermosa corona real en la mano del Señor Tu Dios, Descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinos: Chicha y flia, Hugo y flia, Pocho y flia, Norma, Teresita, Yuli y Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Tito Ottinetti, sus hijos Romina Soledad, Flavia del Valle, Nicolás Ricardo (a), acompañan en esta irreparable pérdida a sus hijos, hijos políticos y nietos.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Maximiliano Costas, Sara Mercedes Vidal, Maxi, Maria Virginiay Leandro Costas, participan con mucha pena su fallecimiento. Abrazan y acompañan con cariño a Livia, Ramón y a toda la familia.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Juan Carlos Costas, Sonia Caffarati e hijos participan apenados su fallecimiento, acompañan con cariño a Livia y Ramón y a toda la familia.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Reina Victoria Jorge, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Livia y flia. en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Miguel A. Jorge, Gloria, Alejandro, Virginia, Sol, Javi, Josefina y Juan acompañamos a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Roberto Diaz, Yolanda Scarcelli, y sus hijos, acompañan con profundo dolor a Livia y sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Ángel Domingo Cuba, Laura Saad de Cuba e hijos Domingo Gabriel y Maria Laura, acompañan a Livia y familia en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Tito Saad, Reina Gubaira de Saad, Gabriel Saad y flia. y Camila Gubaira e hijo, acompañan a su nieto Ignacio en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, AFIFE INÉS (POCHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Su tía Nélida de Mattar, Edith Mattar., Rodolfo Lezcano Núñez e hijas y Luis Julio Mattar e hijos Agradecen a todas las Instituciones; Orientación para la Joven, Liga del Magisterio Santiagueño e Instituto de Capacitación Casa del Maestro, a todas las personas, Amigos y familiares. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 en la Iglesia La Merced. al cumplirse nueve días de su partida.

MATTAR, AFIFE INÉS (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Myriam M. Paz y familia participan con dolor el fallecimiento de la prima y gran amiga.

MÉNDEZ, DELICIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus hijos Adriana y Graciela h. pol. Rodolfo Roldán, nietos Silvia Cecilia, Maria Eugenia, Ramiro, Fernando, Analia, Nadia, Gonzalo y Marcos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hija Norma Utrera de Avila, su hijo político Oscar Horacio Avila, sus nietos Horacio y Analia, Santiago y Leticia, Mariano y Fernanda y Constanza, sus bisnietos Bautista y Agustina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hijo Dr. Mariano R. Utrera, su esposa Lic. Lidia Luz Kairallah y sus nietos Luz María, Mariano y Gonzalo participan su fallecimiento con profundo dolor.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ TRIDELISIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus hijos Mariano, Carlos, Moña, Edgardo y Fernanda; sus hijos políticos Lidia, Oscar, Rosa, y Alicia nietos y bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus sobrinos Víctor Gustavo Navarro, su esposa María Adela Tosi despiden con dolor a la tía Rosi.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Anahi, Teté, Lorena, Colo y Susi, la que cuidaron con mucho amor, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Miguel Ángel Carpio, Norma Ávila, sus hijos Miguel Ángel, Mónica Patricia, Graciela Carabajal y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Rosi y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Tía Rosi, tus sobrinos Víctor Gustavo, José Luis, Eugenia y Anita te despiden con cariño. Descansa en paz.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mariela, Dalila y Ana acompañan a su amiga Fernanda en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Herbert Renner y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en esta difícil momneto y ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Luis Eduardo Achával y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Silvina Speciale y Guillermo Speciale, los alumnos de Fernanda, Juan Cruz y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria..

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Mercedes Achaval, Ana Aick, Graciela Grau, Miriangelica Peralta, Nacha Montoto, Nené Llugdar, Norma Galvan, Pupi gomez y Chini Habra, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Silvia Llugdar de Ugozzoli y sus hijos Maria Natalia y Marcelo Figueroa, Mario Franco y Maria Luz Contardi, Maria Florencia y Gastón Eljure y Pablo Valentín, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Maria Silvia Collado y familia, acompañan a nuestra querida Fer en este momento de dolor. Ruegan oraciones en la memoria de Rosita.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus amigos: Paula Barrera Nicholson y Cesar Bonelli, Cesar y Liliana Soria y María Silvia Collado participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida y entrañable amiga Fernanda. Elevamos oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mercedes Achával, J. F. Guzmán Olivera, Francisco, Javier, Felipe, Georgina y Justina participan con dolor su fallecimiento.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su vecinos Mercedes, José, Sara, Susana y Luis Achával y sus familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida Rosi.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

"Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Su hermano Ruly, su esposa Dominga Luna, sobrinos Maria Silvina, Maria Gimena, Fernando y Maria del Carmen, sobrinos políticos Daniel Carreras, Julián Velásquez y Federico Stuart, sobrinos nietos Candela y Valentino, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino". Su hermana política Mercedes Bravo, sobrinos Andrea, Raúl, Sergio y Lorena Peralta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su hermano político Pablo Murtore, su esposa Nora, sus sobrinos Exequiel y Maira, Gustavo y Daniela, Mariano y Sebastián Muratore, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su sobrino Ramón Ricardo Peralta, sobrina pol. Romina Gutiérrez, sobrinos nietos Caren, Francisco y Fiorella, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus primos pol. Margarita Briz, Alberto Muñoz, su tía Rosa Muratore y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de René. Ruegan oraciones y acompañan a la flia. en este difícil momento.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su prima Tola y sobrinos Graciela, Santiago y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su prima Estela Cianferoni, sobrina Carola Cianferoni y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y tío Cuty, que en paz descanse. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor po0rque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Sus sobrinos Laura Reimondi y Jerónimo Paz e hijos Justiniano y Leticia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Cuty.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Sus sobrinos Andrea Reimondi y Mariano Garcia e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Cuty. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya esta ante ti, dale el descanso eterno". Su prima Kela, sus hijos Héctor y Juan Coronel, con sus respectivas flias, participamos su fallecimiento, acompañando a toda su familia en estos momentos de dolor.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su primo Pedro Zylinski y sus hijos Carlitos, Walter, Andrea, Vanesa con sus flias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Su prima Irma Rilinsky con sus hijos Gabriel y José Luis Barrionuevo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Descansa en paz querido Cuti". Su prima Miguela Rilinsky de Yocca y sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato, lamentan su fallecimiento, elevan oraciones ensu memoria y piden fortaleza para su esposa Angela e hijos en este doloroso momento.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Nada desaparece en la vida, se dejan huellas profundas en nuestros corazones. Su tía que no te olvidará jamás. Zulema Bóboli, sus primas hermanas Zuly, Gladys, Raquel y Nancy y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

"Que Dios lo reciba en su brazos para gozar el descanso eterno". Su sobrino Daniel Carreras, su esposa Silvina Peralta y su hija Candela Carreras, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Nora Corral, su esposo Gustavo Urquiza, hijos Candela, Emilia y Jordán, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Sus primos Cacho, Victor y Clelia Pavoni con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Analia Antón, sus hermanos Pegy y Omar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor dale el descanso eterno". Sus primos Clara Bóboli y Julio Gamietea, sus hijas Clary y Liliana con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Querido primo el Señor te dio el gusto de despedirte de toda tu flia. en una fiesta que organizaste el año pasado. Descansa en paz. Siempre te recordaremos.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su amigo y compañero Pablo Raed y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Compañeros de la Escuela de Artes y Oficios de la UNSE de su hijo Javier, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a los familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Docentes de la Escuela de Artes y Oficios de la UNSE lamentan la pérdida y acompañan a su hijo Javier en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Equipo Terapéutico de SMAUNSE de su hija Belen, Silvia Abalos, Silvina Fernandez, Lourdes Pécora y Veronica Romero, participan con dolor y acompañan a toda su flia. en tan difícil momento.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Querido René siempre te vamos a recordar con tu generosa sonrisa. Sus amigos de SMAUNSE: China Filippa, Mimí Marozzi, Merce, Jime y Rita, acompañamos a su flia y rogamos por su eterno descanso.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Silvia Abalos Reynoso, su esposo Francisco David, sus hijos Francisco y Agustin David Abalos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Angela e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille parra el la luz que no tiene fin". El área Granja y Producción, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". El área de Disciplina de la E.A.G.G., participa con dolor el fallecimiento de su compañero Cuty y tío de Andrés. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus compañeros de la Residencia Estudiantil de la E.A.G.G., participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Amigos de Ruli y Dumi; Argelia y Roberto, Sara y Miguel, Liz y Juan, Olga, Juancho y Mabel, participan y acompañan en el dolor por la pronta partida de Cuty. Elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Carlos Kaliñuk, su prima Chichí y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su familia se ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Paola Budán, Miriam Correa, Alejandra Chajud y Carlos Terrera, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Cuty. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. AMEUNSE, participa con dolor el fallecimiento del Socio de esta Mutual. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. en este difícil momento.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Luz Reimondi, Zulma Reimondi, Noemí Reimondi y respectivas flias., participan con pesar el fallecimiento del hermano político de su cuñada Maria Rosa. Piden oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Kuti querido vivirás eternamente en nuestro recuerdo. Solana Drube y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Rubén Romano y Elina Abdala y sus hijos Nicolas y romina, Pablo y Victoria, sus nietos Bautista y Mia, y Benecio Romano. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus amigos Jorge Umaño, Celia Sosa, Ariel Umaño, David Umaño. Alejandra Palavecino, sus hijos Lucas y Lucia, Juan Elwart, Graciela Umaño, hijos Agostina, Ana y Milena, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan al Señor por su eterno descanso.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi jamás morirá". Rodolfo y Sara Núñez, nuestros hijos Eugenia y Facundo, Lucrecia y Jorge, Laura, Magdalena y Leandro y Mercedes y Germán, nuestros nietos Santiago, Julieta, Zaira, Felicitas y Zoe, participamos tu fallecimiento y acompañamos a tu esposa, hijos, nietos y a toda la flia. con todo cariño, rogando por el descanso de tu alma y una pronta resurrección.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Vivirás eternamente en el corazón de todos lo que te conocimos". Los cuñados de Ruli Peralta, esposo de Dominga Luna.; Chito Medina y Lucy, Pepe Arce y angelita, Agustin Carrizo y Gladys, Patrón Luna, Chicho Luna y Dorita, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Querido Cuty, viajaste a la Casa del Padre, llevándote tu alegría y sonrisa permanente. Te recordamos como persona de bien, esposo solicito, padre procurante, trabajador responsable, buen compañero, servicial con todos. Tu partida nos deja dolor, la esperanza nos consuela. Acompañamos en la oración y la esperanza a Ángela y familia. Silvia Gomez, Gustavo Carreras y familia.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Cuti querido!!! Gracias por los momentos compartidos! César Federico Herrera y familia ; Diana Matteo participan con hondo pesar de su fallecimiento y acompañan a Ángela e hijos en este momento de dolor, ruegan oraciones a su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Servicio de Odontologia de S.M.A.U.N.S.E. participa con profundo dolor el fallecimiento del afiliado y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Daniel Rosales y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El Departamento Apícola participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang e hijos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Cuty es tremendo el dolor que siento por esta irreparable pérdida, es como un sueño, dificil de sobrellevar la E. A. G. y G. del Zanjon te va a extrañar, sobre todo el Area Granja Sección Apicultura, que engrandeciste con tu capacidad y empuje. Hoy lloramos deconsolados tu partida y pedimos al Señor te de el descanso eterno y que su flia. encuentre una pronta resignación. Patron Luna y sus hijos Roque, Cintia, Maxi y Raquel con sus respoectivas flias.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Tu tía del corazón Blanca Azucena Raymundi y flia. acompañan a Angela y sus hijos en el dolor. Cuty descansa en paz y brille para ti la luz eterna.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Lamentando ente su fallecimiento y pido a Dios que reconforte a su flia. en este difícil momento. Héctor Raúl Abatedaga y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Roque Paz y flia., participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su colega y amigo Ing. Manuel Sánchez Cantero, Sec. Gral. de ADUNSE , despide a un gran luchador por los derechos de los Docentes de la E. A G y G. Ruega por su descanso eterno.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. ADUNSE (Asoc. de Docentes de la UNSE), acompaña con dolor la pérdida del Colega Afiliado Docente de la E.A.G y G. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus compadres y cuñados Luis Reimondi y Maria R, Muratore, hijas Andrea, Laura y Virginia, hijos pol. Mariano, Gerónimo, Álvaro y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela de especialidades Nº 4 Eva Perón, participa y acompaña a su compañera Fernanda Mulki en la pérdida de su querida mamá.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Martita y Claudia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Chona y acompañan a sus hijos y flias. en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Los amigos de su hija Fernanda Cristina Campitelli, Felipe Alegre, Julieta y Alejandro, acompañan a su flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Los amigos de Fernanda, Elda Munar, Cesar Bonacina y flia., acompañan a su flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Los amigos de Fernanda; Cecilia Teruel, Gustavo Yocca y flia., acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Bellas Artes Juan Yaparí, participan con dolor el fallecimiento de la Madre de la Profesora Fernanda Mulki. Ruegan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Las compañeras y amigas de la promoción de la Esc. Normal de Profesores Manuel Belgrano, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Chona. Abrazan afectuosamente a sus hijos y nietos rogando fortaleza y sereni9dad. Ruegan por su eterno descanso y brille para ella la luz eterna.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Oscar Muratore y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Santos Muratore y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Daniel Muratore y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz eterna.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Alberto Proserpio, Miryam Arias; Federico y Constanza Proserpio; Yolanda Gabbarini de Arias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros y amigos del Nivel Secundario de Bellas Artes participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida compañera Fernanda y elevamos oraciones, rogando por su descanso eterno.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. ÑAN Asociación de Artistas Plasticos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su presidenta Maria Fernanda Mulki. Ruegan una oración en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Rosana Josefina Montenegro y flia, particpan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Fernanda y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Charito Casanova de Cavallotti participa con dolor la partida de su ex compañera y amiga Chona. Que descanse en paz.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Eduardo Sauad y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Pedro Mulki y flia, Lucrecia Cisneros, participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de Chona y acompañan a sus hijos en este momento dificil.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus compañeras y amigas del café de los martes, Teresa Abal de Beltrán, Margarita Slofalami, Norma de Pericás, Margarita Leiva, Ana Sobrero de Simón, Hebe Infante del Castaño, Felicia de Alvarez, Charito de Cavallotti, Valle de Sirena y Carolina de Balzareti participan con dolor el fallecimieno de su querida amiga Chona y elevan oraciones por el descanso de su alma.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Carmen Villagra, Roberto Rojas y familia, participan el fallecimiento de Chona y acompañan en el dolor a sus hijos Fernanda, Alvaro y Cucha. Se ruega una oración en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Felicia Laura Alvarez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su esposa Rosa Pachilla, sus hijos María y Carlos Trejo, su hija en el afecto Rita, sus nietos Junior, Silvana, su hija en el afecto Emilia, su nieto Carlos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Luis Longo y flia, participan su fallecimiento con mucho dolor. Se ruega una oración en su memoria.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Chiqui Julian y flia., participan el fallecimiento de Carlucho, y acompañan a Pocha y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|.

Sus amigos Hugo Cura, Alba Julián, Hugui Cura, Romina, Emiliano, Mica, Leandro y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su entrañable amigo. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

CASTILLO, AZUCENA DEL VALLE (NUNI) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/18 Sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos y bisnietos agradecen al Sanatorio Alberdi y personal, a vecinos y amigos por su acompañamiento e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en iglesia San Francisco al cumplirse 9 días de su partida. Se ruega oraciones en su querida memoria.

FARÍAS, HIPÓLITO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/14|. Papi, hoy se cumplen 4 años de tu partida, al Reino de Dios. Sabes lo mucho que te seguimos queriendo y sabemos que no estás preparando un lugar para cada uno de nosotros. Pídele a Dios por todos nosotros y ayúdanos a tener una buena resignación y que todos siempre te rengamos presentes en todo lo que emprendamos en especial. La mami "Lilia Esther Galván" y tus hijos con sus respectivas familias invitamos a la misa a realizarse hoy a las 9.30 en la Pquia. Santísimo sacramento del Bº Borges.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, al cumplirse diesiseis años y seis meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

PERALTA BURGOS, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/15|. Sus hijos, hijos politicos, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Padre.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. A mi primo el mayor de todos y al que todos conocíamos para el pido una oración. que la providencia divina le de la paz y el descanso eterno. Su primo Alejandro Anzani y flia. Yuli, Agustin, Matias y Aranxa Anzani, ruegan por el y su flia. Amén.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Cronos Arte y Diseño participa con dolor el fallecimiento del padre de Gustavo y ruega oraciones en su querida memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Los amigos de su hijo Gustavo; participan con dolor su fallecimiento, Juan Carlos, Zurdo, Antonio, Esteban, Victor, Carlos Juan, Corito, Leo, Pinti, Pato y Federico. Elevan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. La Comision Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Misky Mayu despiden con dolor a quien fuera presidente de nuestra institucion y acompaña a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su gran amigo Negro Flores y señora participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Mario Tenti y familia, participan el fallecimiento de su amigo Gringo. Ruegan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Nuevo Basquet Amateur participa el fallecimiento de quien fue un luchador del Basquet Provincial, acompaña a su familia en este dificil momento.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor recíbelo en Tu Reino y dale descanso eterno". Tus amigos de siempre Lucho, Inés, Sergio y Marcela Córdoba, participan con dolor su partida y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de Santiago del Estero. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Hoy nos deja un gran dirigente deportista y mejor amigo Mica Gerez y la ex-comision directiva del Club A. Belgrano donde su hijo Gustavo participaba. Elevamos oraciones y saludamos a toda la familia en este momento de dolor. Chau Gringo, hasta cualquier momento.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus amigos Chicha Cardelle de Miranda, Alejandro y Nicolás Miranda participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Bruno Senki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Pedro y Perla Paez, sus hijos Cristina, Pedrito, Esteban, Nancy y Javier participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo "Gringo". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Te extrañaremos. Dr. Carlos Gracco, Indio Mussi y Hugo Leiva, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Belisario Mocchi y sus hijos Sofia, Camila y Luis, participan con dolor el fallecimiento de esta excelente persona y acompañan en su pesar a su familia y en especial a su hijo Gustavo Anzani. Se ruega oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Marta De Simone Vda. de Mocchi, sus hijos Belisario y flia, Laureano y flia y Rosalia, participan con dolor el fallecimiento de esta excelente persona y acompañan en su pesar a toda su familia en especial a su hijo Gustavo, a su esposa y a su nieta Silvita. Se ruegan oraciones en su memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Querido amigo: teníamos la ilusión de que íbamos a disfrutar de tu grata presencia por varios años más. Nuestro Señor dijo: "Gringo vení, te necesito aquí", razón por la cual hoy estamos huérfanos de sus nobles sentimientos. La Barra de Santiago Capital (Cuso Sain, Eduardo Manzur, Carlos Cracco, Eduardo Robato, Kanky Stenberg, Chichí Simón, Miguel Cortijo, Rody Montenegro, Nene Parachú) te despide dolorida con la seguridad del reencuentro final.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Dr. Hugo Villalba y su Sra. madre Norma Bracamonte participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Mario Bernabé Diosquéz y Raúl Omar Trejo participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo de toda la vida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. CPN Julio César Báez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Edmundo Alluz, Rina Pérez Lobo y sus hijas Marcela y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida Amiga Gladys, sus hijos y nietos en este difícil momento, rogando al Señor le de el descanso eterno. Te extrañaremos "Gringo" por tu eterna jovialidad y tu mano extendida para quien lo necesite.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su entrañable amigo Jesus Revainera y familia, participan con profundo dolor su inesperada partida.

LÓPEZ, DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus hijos Negrito, Nisa, Azucena, h. pol. nietos, sobrinos y demás fam., part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Profesora Noelia Figun y compañeras del Taller de Memoria del Club de Abuelos, de su hermana Lola, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

LORENZO, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Querida amiga, tu pronta partida deja un vacío inmenso en mi corazón. Ana Maria Nicolau participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hija Ana Maria Medina, sus nietas Noelia y Mariana Mattar su nieto politico Alejandro Estigabarria invitan a acompañar sus restos hoy 10 horas al cementerio Jardin del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus nietas Macarena y Mailen Medina, despiden con gran pesar a su querido abuelito. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementeri Jardìn del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Personal de Cocheria Norte, Norte Beneficios, Complejo Parque S.A. aconpañan con dolor su fallecimiento. Sus restos sera inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardin del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Rita Mattar De Carabajal su esposo Miguel Ángel, sus hijos Miguel, Rocio, Juan Cruz acompaña con dolor su fallecimiento que sus restos seran inhumados hoy 10 cementerio Jardin del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dagoberto Diaz y sus hijos Osvaldo, Enrique, Diego y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Carlos Gracco, Indio Mussi y Hugo Leiva, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Beatriz Vercelli, su hijo Fabian, Leslie Vercelli y flia, acompañan a toda la familia Medina. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Carlos Fernández, su esposa Dolly Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana y Ariel, lamentan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su hija politica Valeria Medina. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Ariel Fernández Vercelli, su esposa Valeria Medina, sus hijos Maximo y Agustin, participan su fallecimiento y que descanse en paz. Brille para el la luz que no tiene fin.

MEDINA, BONIFACIO PIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Acompaña a su familia con profundo dolor y que brille para el la luz que no tiene fin. Su amigo de siempre Luis Dagoberto Badr y flia. Ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin." Alejandro de Nicola, Mary Wede, Ezequiel, Gabriel y Daniela. Acompañan en estos momentos de profundo dolor a sus hijos antwe irreparalbe pérdida.

MEDINA, BONIFACIO PIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Oscar Stenberg, Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis, Susana Edith y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Ricardo Mattar, su esposa Olga Serrano, sus hijos Ricardo y Rocío participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardín del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Raúl Serrano, su esposa Olga Herrera, sus hijas Olga y Karina, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardín del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. María Teresita Chavez, Andres Victor Alfonzo, sus hijos Andres, Romi y Silvina participan su fallecimiento y acompañan a su hija Ana Maria y flia.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mario Raúl Vaulet y familia, Juan Carlos Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, BONIFACIO PIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La familia de Santiago Eduardo Garay Rondano lo despiden al amigo con todo respeto y admiración.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol, personal docente, de maestranza y alumnos, acompañan a su nieta Prof. Gabriela Medina. Ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Coqui, Marcela, Juan Pablo y Lourdes Rodriguez, participan con profundo su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Lia Bertuzzi, Antonio Gomez Abram, sus hijos Fernado y Javier y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Siempre te recordaremos''. Luis Scrimini y Mercedes Urbani, participan con dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Amigos de Super Santa Rita: Dudy, Liliana, Matias, Javier, Yani, Ruben y Seba, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

MEDINA, BONIFACIO PIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus entrañables amigos Gringa y Gringo Siufe, sus hijos Luchy, Chichi, Anita y sus nietos, participan con dolor la partida de su querido Bony. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus vecinos: Miguel Ulla y flia; Daniel Gerez y flia; Edgardo Gerez y flia, Julia Rosales y flia; Luis Moya y flia; Edgardo Argibay y flia; Lucía de Adamo y flia; Juan Manuel Carabajal y flia y Guillermo Uñates, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Don Bony: Vivirá eternamente en el recuerdo de todos los que lo conocimos por su simpleza, amabilidad como todo hombre de bien. Que el Señor te acoja en su regazo. Hasta siempre. Mary, Lucy, Anita Adamo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEZÓN, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su esposa Carmen Kozlowsky, sus hijos Jose, Clara y Ramon, hijos polit. Maria Isabel, Francisco y Elsa, Nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MOLEZÓN, JOSÉ (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/18|. Señor, ya está ante tí, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin''. Su esposa Carmen Kozlowsky, sus hijos José Domingo, Clara del Carmen y Ramón Alberto. Sus hijos políticos María Ligresti, Ramón Gallo y Elsa Martinez, sus nietos José Enrique, Cristián Ariel, Adrian Alejandro, Dahiana Rocio y Juan José Molezon; Rita Mariela y Jos{e Francisco Gallo; Gisella y Cecilia Molezon y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados Laprida Nº 383 y serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

MOLEZÓN, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Papá y abuelo, te recordaremos siempre al escuchar cada tango. Acompañan tu despedida al Reino de los Cielos querido ''Cholo''. Su hijo José D. Molezón, su esposa María Ligresti, sus nietos José, Cristián, Adrián, Daiana y Juan José y nietas políticas Ale, Vero y Melisa. Rogando oraciones en su querida memoria.

MOLEZÓN, JOSÉ (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/18|. Las puertas del cielo se abrieron para recibirte y que puedas descansar en paz junto a nuestro Señor''. Su hija Nena, sus nietos Rita y José, nietos políticos Armando y Gisela, bisnietos Annita y Luciano e hijo político Ramón. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MOLEZÓN, JOSÉ (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/18|. 'Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno''. Sus hijos-nietos Rita y José, tus nietos políiticos Armando y Gisela y tus bisnietos Annita y Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio de la Misericordia.

MOLEZÓN, JOSÉ (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/18|. Nuesta alma y nuestro corazón sufren por tu inesperada partida,pero nos reconforta saber que Dios te recibió con los brazos abiertos y te invitó a gozar en este Reino perfecto. Su hijo Pirulo, sus nietas Gisela y Cecilia, sus bisnietos José, Joaquin, Leandro y Yazmin; hija política Elsa y nietos políticos Miguel y José.

MOLEZÓN, JOSÉ (Cholo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/18|. "Que el Señor te reciba en su gloria y te cobije en sus brazos''. Su hijo político Francisco Ramón Gallo, participa con profundo dolor del fallecimiento de quien fue su segundo padre. Rogando oraciones en su querida memoria.

MOLEZÓN, JOSÉ (CHOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Que los Angeles del Cielo preparen tu llegada al Reino de Dios Padre y descanses en paz''. Su hermano político Jose Kozlowski y flia en este momento de dolor ruega