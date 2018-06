El "Bocha" quiere que "jueguen a muerte" ante los nigerianos

Fotos ÍDOLO Bochini pidió además que se dejen de lado las diferencias.

22/06/2018 -

Enrique Bochini, campeón mundial en México 1986, exigió que los jugadores y el cuerpo técnico del seleccionado argentino "dejen de lado" las diferencias de criterios que pudieran existir para pelear por la clasificación para la fase final del Mundial Rusia 2018, a falta de una fecha en el Grupo D.





Tras la goleada sufrida ante Croacia (0-3), que dejó al equipo argentino cerca de la eliminación en la primera fase, el referente histórico de Independiente pidió a los futbolistas que "jueguen a muerte" el martes próximo ante Nigeria.





"Queda una chance mínima y hay que tratar de aprovecharla. El partido con Nigeria hay que jugarlo a muerte. Si existen diferencia entre los jugadores y el técnico, que las dejen de lado", reclamó en diálogo con Télam.





Bochini consideró que los futbolistas "no deberían tener problemas con el entrenador" al margen de si juegan o no y recordó cuál fue su actitud durante el Mundial de México, que lo vivió a la sombra de Diego Maradona.





"A mí me tocó jugar muy poco o casi nada en ese Mundial y sin embargo me entrenaba todos los días como el mejor por si me tocaba entrar. Durante la competencia nunca expresé mi disconformidad, sí lo hice después", aclaró.





Por esa razón, opinó que a Sergio "Kun" Agüero "le faltó inteligencia" después del partido cuando desafió a Jorge Sampaoli a decir "lo que quiera" sobre los errores del equipo en la goleada de Croacia.





El "Bocha" consideró que Lionel Messi cumple "un flojo Mundial", pero lo liberó de responsabilidad personal y lo atribuyó a "la falta de acompañamiento del equipo".