22/06/2018 -

El mediocampista Javier Mascherano volvió a sacar la cara por el seleccionado argentino como en los viejos tiempos, y sin tener una actuación descomunal ni mucho menos, también hizo lo propio ante la prensa gráfica una vez consumada la derrota y aceptó que "ahora, lo único que queda es tragar el veneno. La verdad que ahora no hay mucho para decir, salvo que no queda otra que tragar el veneno", admitió Mascherano ante el pequeño grupo de periodistas gráficos con los que habla al término de cada encuentro, y que ayer repitió pese a mostrar en su semblante el impacto de lo acontecido. "Lo que pasó es lo que está a la vista y no queda demasiado por decir. Este no es tiempo para analizar nada", enfatizó.