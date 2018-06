Sampaoli admitió que no leyó bien el partido

Fotos RESPUESTAS. Jorge Sampaoli asumió su responsabilidad en la goleada sufrida ante Croacia.

22/06/2018 -

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, admitió que no leyó "el partido como debía", asumió "la responsabilidad completa" por la goleada ante Croacia por 3 a 0 por el Grupo D que dejó a su equipo a un paso de la eliminación del mundial y sostuvo que Messi sufrió porque no supo "encontrarle el equipo para él".





"No leí el partido como debía. La responsabilidad completa es de la conducción. Messi sufrió porque no supe encontrarle un equipo para él. Buscar los lugares en el campo es responsabilidad del entrenador. Buscarle sociedades para darle rédito a ‘Leo’. Tengo mucho dolor por la derrota", dijo un apesadumbrado Sampaoli.





Argentina sufrió una de las peores derrotas en su historia mundialista ante Croacia y con el empate ante la debutante Islandia 1 a 1, depende de una serie de resultados para avanzar a los octavos de final, a pesar de contar en su plantel con un Messi que se acerca al final de su ciclo en la selección mayor sin títulos.

"Yo tenía pensado que el plan de este partido generaría mucha presión en el mediocampo sobre el rival, que tiene mucho talento. Después de la desgracia del primer gol (de Caballero), nos costó mucho. No tuvimos argumentos futbolísticos para modificar la historia".





Argentina cambió nombres y esquema con respecto al inesperado empate ante Islandia para enfrentar a uno de los mejores equipos de Europa, que luego del ‘blooper’ de Caballero lo aplastó en cada sector de la cancha.





"La merma del equipo tiene que ver con la conducción. El proyecto de partido no sé si me da vergüenza, sí dolor y yo soy el responsable. Hace mucho que no me tocaba vivir esto como técnico de un equipo de fútbol. Esta realidad me toca a mí", sostuvo visiblemente caído.





Por otro lado, el entrenador le quitó responsabilidad en la derrota al grosero error de Caballero en el primer gol y habló sobre un supuesto pedido popular del ingreso de Franco Armani. "Usted está generando una responsabilidad sobre Caballero que no creo considerable, ni humano, ni real, achacarle la responsabilidad de la derrota. La clave tiene que ver más con decisiones mías", dijo.