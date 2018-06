Instan a evitar braseros y artefactos de calefacción en lugares cerrados

22/06/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Ante algunos casos que obligaron a familias a solicitar ayuda en los centros asistenciales de salud de la ciudad, la oficina de Protección Civil Municipal, informa y comunica a toda la comunidad que tengan el cuidado necesario y tomen las medidas preventivas del caso para evitar intoxicarse por inhalar monóxido de carbono. Cabe destacar que el monóxido de carbono se encuentra en los gases producidos por braseros, motores de combustión, estufas, calefones, cocinas a gas, salamandras. Este gas puede acumularse en espacios cerrados y semicerrados. Las medidas preventivas que tienen que tener en cuenta los ciudadanos son las siguientes: no encender braseros, carbón o leña, en lugares cerrados; no mantener encendidos calefones, cocinas, estufas a gas, sin la adecuada ventilación del espacio; no use hornos a gas para calentar la vivienda; no encender vehículos o motovehículos, en el interior del garaje; la intoxicación por monóxido de carbono podría ser mortal, pero es totalmente prevenible. Por último, revisar periódicamente la salida de ventilación de gas.