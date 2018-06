Expendedores anticipan un reajuste de 3% en combustibles desde julio

Fotos SURTIDORES En la actualidad el litro de la nafta súper más económica se ubica en $29, y la de premium en $32.

22/06/2018 -

Mientras el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, sostuvo este jueves al asumir formalmente el cargo que "se va a respetar" el acuerdo con las petroleras firmado por su predecesor Juan Jose Aranguren, a nivel local desde la Cámara de Expendedores (Cepase) confirmaron que a partir del 1 de julio, los combustibles aumentarán un 3% aunque las petroleras buscan negociar un incremento mayor a ese porcentaje.

"Ahora estamos estudiando la coyuntura, hay un acuerdo (con las petroleras) que se va a respetar y después tenemos que sentarnos con todos los actores y ver cómo estamos, pero siempre defendiendo el bolsillo de la gente y, al mismo tiempo, aguardando que estén las inversiones para salir de esta catástrofe que heredamos", dijo en la víspera Iguacel, flamante titular de la cartera de Energía, tras asumir el cargo.

En tanto, al ser consultado el titular de la Cámara de Expendedores local, Pedro Llorvandi, sobre la implicancia que tendría el respetar el acuerdo previo firmado con las petroleras, indicó que "ese punto del aumento desde el 1 de julio ya está acordado con las petroleras, pero lo que resta definir es cómo seguirá la recomposición tras esta devaluación que impacta en el precio del barril de petróleo que se paga en dólares y que además, también aumentó en estas últimas semanas", señaló.

Ajuste

Confirmó además que la próxima recomposición de precios a partir de julio, implicaría entre $0,90 y $1,20 más por litro en el caso de la nafta súper y de la premium y de unos $0,80 por litro de gasoil. Esto llevaría, por ejemplo, las naftas más económicas a un rango de precios de casi $30 y las premium por encima de los $33. A su vez, el gasoil se ubicaría por encima de los $26.

"Sabemos que se va a convalidar el aumento de julio de un 3% en los combustibles, pero lo que pasa es que la problemática que tienen hoy las petroleras es que están un 25% abajo del precio de venta al público que deberían tener", señaló Llorvandi.

Añadió que "ese 3% de recomposición es por parte de la devaluación pasada, pero si la tasa de inflación se estabiliza entre un 2 y 3% mensual, el problema está en cómo harán las petroleras para recuperar ese desfasaje, que es lo que se conoce que se sentarán a hablar con el nuevo ministro", señaló.

Puntualizó que en la actualidad a las petroleras no les conviene comprar un barril de U$S75 para luego refinarlo y vender los subproductos sin recuperarlo en el traspaso a precios. "Un ejemplo de lo que está pasando es lo que sucede con la planta refinadora de Petrobras que fue comprada por la petrolera Puma Argentina y que está parada, porque iba a traer el petróleo Brent para destilarlo ahí a U$S75, pero con el precio interno del combustible no les conviene, a punto tal que para ellos es más rentable pagar a los empleados, no echar a nadie, hacer tareas de mantenimiento y no producir", indicó.