Le amplían la detención por violar a su hijastra entre sus 13 y 15 años

Améstegui dio luz verde al planteo de la Fiscalía.

22/06/2018 -

El juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, prorrogó el encierro para un vecino de Sumampa, acusado de violar a la hijastra y desterrarla de la casa por negarse a los abusos.

El escándalo se precipitó hace dos semanas.

Ante la policía, la menor reveló el trasfondo e indicó que el personaje llevaba esa doble vida hace dos años.

"En mi casa nadie me cree, pero él me viola; me hace de todo cuando mi mami se va por ahí", profundizó.

Sobrevino una causa y el acusado desapareció del mapa. Cinco días después lo hallaron oculto en casa del suegro, se supo.

Desde entonces, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda se nutre de pruebas valiosas.

La más trascendente: los forenses ya confirmaron abusos de antigua data.

Mientras tanto, ayer el juez extendió la detención para el padrastro por "abuso sexual con acceso carnal" agravado por su condición de guardador.