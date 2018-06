Deep enfrentó una depresión aguda

22/06/2018 -

Hace algunas semanas, los seguidores del protagonista de la saga "Piratas del Caribe" se mostraron preocupados por su salud, a raíz de las imágenes que circularon tras un concierto que ofreció en San Petersburgo, Rusia, junto a su banda. En aquella ocasión, Johnny Deep se dejó fotografiar junto a dos fanáticas, y su estado no era el mejor. Se lo veía extremadamente delgado y débil.

Ahora, el actor volvió a sorprender, pero con una confesión. "Caí hasta lo más bajo que se podía", dijo durante una entrevista que ofreció a la Revista Rolling Stone, y que fue reflejada por varios medios internacionales como el diario El País. "El próximo paso era: ‘Vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día", agregó.

El sex symbol de Hollywood se animó a abrir su corazón y habló de la "aguda depresión" que comenzó a transitar luego de haberse divorciado y haberse hundido financieramente.

En mayo de 2016, tras poco más de un año de estar viviendo juntos, Depp y la actriz Amber Heard le pusieron fin a su relación. En febrero de 2017 saltó la primera noticia sobre sus dificultades económicas: un grupo de abogados lo demandó por un préstamo impago para comprar un yate, decenas de autos de lujo, vino y aviones privados.

"Es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más", bromeó en la entrevista.

No obstante, admitió que dilapidó una fortuna estimada en más de 650 millones de dólares, y que tuvo que enfrentar importantes multas tras no pagar impuestos durante años.

Embeberse en alcohol, fue la única solución que Deep encontró: "Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas", reveló.