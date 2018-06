Virginia Innocenti confesó que se abrazó a la música para no morir

22/06/2018 -

La actriz y cantante Virginia Innocenti enlaza la tradición musical argentina con la potencia de la canción italiana -y explorará sus zonas de intercambio- con la intención de "provocar un estado de ensueño a partir de la emoción".

"La canción italiana es extraordinaria y es una música con la que me crié. Me interesa tomar la música como herramienta para tender puentes", reflexionó Innocenti, en una entrevista con Télam.

La actriz se viene presentando en Buenos Aires con el repertorio del último disco, "En la luna" ("el más maduro de mis tres trabajos de estudio", según aseguró), pero tiene una extensión hacia canciones en italiano y otras de esa misma alcurnia con versiones en castellano.

Innocenti, quien tuvo su tiempo de exposición televisiva con productos como "Los machos", "Poliladron", "Campeones", entre muchos otros, se dejó seducir por la música.

¿Cómo funciona la relación entre las rítmicas argentinas con la canción romántica italiana?

Los espectáculos que hago son siempre conceptuales y los discos, luego, son una consecuencia de los espectáculos. "En la luna" fue el resultado de un año de presentaciones con canciones que conmueven y que me conmueven; canciones que cuentan una historia, sea de amor correspondido o no correspondido. Hay tangos, zambas, un tema de Gabo Ferro... es muy ecléctico, pero me gusta trabajar de ese modo. Porque creo que a esta altura ya tengo definido un estilo particular. Me interesa valorar mucho los textos, poner de relieve el cuento que hay para contar.

En ese punto creo que, a la vez, la canción italiana tiene una potencialidad extraordinaria. Son temas con los que me crié y que representan también un viaje emotivo.

¿Qué te propones al proyectar un espectáculo?

Me gusta trabajar de esa manera; de primero hacer el espectáculo, tocar las canciones y al final el disco, y no al revés. Es una forma de trabajo a la vieja usanza, como hacían las antiguas orquestas. Eso hace que la experiencia del estudio sea muy placentera. Y te permite llegar al estudio muy claros, seguros.

El espectáculo que precedió a este disco pretendía provocar un estado de ensueño, un estado de intimidad. En ese sentido, se trata de un disco muy amable para la escucha, amable para el acompañamiento.

Quizá el oficio de cantante tenga hoy un contexto más complejo del de la actriz, ¿Por qué estás volcada en esta etapa a la música?

Hoy es todo muy difícil en el ambiente musical, en la industria; pero debo decir que si no me abrazaba a la música y a la poesía me moría. Yo estoy convencida de redoblar las apuestas de aquellas cosas que te dan esperanza y eso estoy haciendo.