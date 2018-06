"Mi mamá me dijo: ‘Marcela tenés que conocer Las Termas porque es maravillosa’"

22/06/2018 -

Marcela Tinayre está feliz de venir a Las Termas, ciudad a la que arribará esta noche para participar mañana de la gala de los Martín Fierro Federal, premios que se entregarán ese día en el Hotel Amerian Carlos V, de la "Ciudad Spa".

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de la relación con su madre, Mirtha Legrand, y sus hijos Nacho y Juana Viale. Reveló lo que significa para ella ser la hija de la gran diva argentina y de lo que ella representa para el país.

¿Cómo vive esta invitación de venir a Las Termas, una ciudad que su mamá conoce?

Estoy muy feliz, muy feliz porque, primero, no conozco el lugar. Todo el mundo me habla, todo el mundo me lo comenta, inclusive mi madre siempre me lo dijo, por ser tan amiga de los Pérez Nazar, ‘Marcela tenés que conocer Las Termas porque es maravillosa’. Esta va a ser la gran oportunidad de conocerla. Me llena de felicidad poder ir, poder estar ahí, poder participar, todo.

¿Qué valor tiene formar parte de la entrega de los Martín Fierro Federal en provincias argentinas y no solamente en Buenos Aires?

Me enorgullece, me da felicidad porque el Martín Fierro forma parte de los premios en el medio en que trabajo y es el premio más respetado de todos. Siempre he ido de visita a los Martín Fierro, acompañando. Esta vez, ser partícipe en la entrega de este galardón imagínese el honor profundo que tengo.

¿Qué se siente pertenecer a una familia netamente de artistas?

Yo no conozco otra familia. Conozco esta. Así que, no tengo muchas diferencias con otras familias, no siento diferencias con otras familias. La única diferencia es que la mía es conocida, que trabajamos en algo como es la radio, la televisión, cine, teatro, pero fuera de eso no tengo una sensación para nada de ser diferente.

¿Cómo toma las críticas que recibe su mamá cuando opina, más allá de la realidad argentina, de distintos temas y que suelen generar polémicas?

Me parece que forma parte de la inteligencia de ella de que cuando, por algo, le ponen un micrófono y da sus opiniones y esas opiniones a algunos les puede irritar y a otros no. No podemos siempre estar de acuerdo con todo el mundo. Lo que es feo es que se generen agresiones con esas opiniones. Las opiniones se pueden disentir con otras ideas no con agresiones. A mí me parece valiente, absolutamente valiente. Mi madre podría ser una mujer que esté en su casa, cómodamente, con amigos, viajar, etc. Para ella es un desafío constante todo. Una parte estará en desacuerdo y gran parte, después de cincuenta años, están de acuerdo. Además, yo soy testigo cuando le dicen ‘usted dice lo que todos pensamos’, ‘usted dice lo que sentimos’, ‘usted es la voz de muchísimos que no tenemos un micrófono’. A uno les gusta y a otros no, bueno, no se puede.

¿Cómo enfrenta la exposición que tienen sus hijos Juanita y Nacho?

Bueno, ellos la eligen. No soy yo quien acepto, ellos lo que eligen. Si ellos eligen yo respeto. Mis hijos fueron criados con una absoluta y gran libertad de mi parte sabiendo que todo lo que hagan van a tener alguna consecuencia por ser hijo de quien son, por ser famosos, por ser talentosos. Es el precio que hay que pagar. Ellos se exponen en el momento que se quieren exponer, en el momento que tienen necesidad de exponerse. El resto, es porque los buscan. Yo estoy orgullosa de lo que hacen, de cómo son, de los proyectos que tienen.