"Orgullosa de ser reconocida y tener credibilidad"

22/06/2018 -

¿Qué rescata del camino recorrido en la conducción televisiva desde "Como en casa" hasta "Las Rubias + Uno"?

He recorrido un largo camino, un camino que ha sido muy generoso conmigo en los medios. Un camino que, la verdad, transitado por mi misma sin vivir por ser ‘hija de’, pero siempre contratada en donde me enseñó a tener mucha confianza en mí misma. Si bien al principio, cuando me lo proponían, yo no pensaba que iba a hacerlo para no caer en nada que pueda compararse. Me siento orgullosa de este camino recorrido, de este camino logrado, de ser muy reconocida, de tener mucha credibilidad. Eso me enorgullece y me pongo fichas. Me pongo fichas porque tengo el beneficio y la suerte de trabajar en las cosas que me gustan.