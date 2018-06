-

Imagino que usted, como madre, está orgullosa por lo realizado por Nacho y Juanita.

Absolutamente. Los apoyo en todo. Somos una familia muy creativa, nos apoyamos unos a otros. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero somos unidos y, además, orgullosos unos de los otros. No todas las familias son así. Nosotros no la careteamos. No somos como esas familias que dicen estar fantásticos y después surgen cosas que nos impresionan.