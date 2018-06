Una extraña criatura desata el pánico en Facebook

Hoy 17:13 -

Un video viral en Facebook está dando la vuelta al mundo tras la extraña aparición de una criatura marina en un río que, por el momento, se desconoce. Los usuarios se han quedado impresionados por las imágenes que circulan en redes sociales, pues no pueden identificar al animal que apareció cuando un hombre decidió lanzar comida.

Video en Facebook ha generado la atención de todos luego de captar algo que no cumple con los cánones normales. En un principio aparece un hombre, quien mira la cámara por un instante y luego decide en lanzar comida al río para comprobar que algo extraño está sucediendo.

Cuando la comida llega a caer al agua sucede lo sorprendente. Un ‘monstruo marino’ empieza a sacudirse y es notorio la inmensidad de extremo a extremo del río. El hombre no dudó en filmar el hecho para informar el hallazgo a varias organizaciones con el fin de identificar al espécimen.

Los testigos de semejante aparición no dudaron en publicar el video en Facebook que ha generado miles de reacciones. ¿Ya lo viste? Las tomas han sido perduradas con el inesperado momento y demuestran que aún existen criaturas marinas no identificadas.

Un video viral en Facebook está dando la vuelta al mundo tras la extraña aparición de una criatura marina en un río que, por el momento, se desconoce. Los usuarios se han quedado impresionados por las imágenes que circulan en redes sociales, pues no pueden identificar al animal que apareció cuando un hombre decidió lanzar comida.



El clip ha generado la atención de todos, luego de captar algo que no cumple con los cánones normales. En un principio aparece un hombre, quien mira la cámara por un instante y luego decide en lanzar comida al río para comprobar que algo extraño está sucediendo.



Cuando la comida llega a caer al agua sucede lo sorprendente. Un ‘monstruo marino’ empieza a sacudirse y es notorio la inmensidad de extremo a extremo del río. El hombre no dudó en filmar el hecho para informar el hallazgo a varias organizaciones con el fin de identificar al espécimen.