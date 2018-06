CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Junio de 2018

23/06/2018 -

CANAL 7

11.00 NICK JR.

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 NICK JR.

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 PORTAL UNSE

17.30 KALL’S MASHUP

18.15 CINE. MUJERES AL ATAQUE

20.00 CINE. LA HORA MÁS

OSCURA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

21.45 POLÉMICA EN EL BAR

MUNDIAL





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

13.00 MARATÓN MUNDIAL

14.00 MUNDIAL RUSIA

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 DEPORTV

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURA TV

16.30 VIVA LA MUSICA

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 MÚSICA INTERIOR

21.30 RECORDANDO





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON E. RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 LA MOMIA REGRESA

08.38 PARQUE JURÁSICO

11.04 INVASORES

12.55 LOCOS POR LAS NUECES

14.33 LA MOMIA REGRESA

17.00 THE HOST

19.22 ROBIN HOOD

22.00 NOCHE DE MIEDO

23.56 V DE VENGANZA

TCM

07.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.54 LA NIÑERA

08.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

09.09 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.59 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 7)

10.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.51 LA NIÑERA

11.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

12.10 MI PRIMER BESO

14.02 MI PERRO SKIP

15.47 UN PLAN PERFECTO

17.47 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

19.59 DAÑO COLATERAL

22.00 EL PATRIOTA

TNT

07.21 EN EL BOSQUE

09.47 LA GRAN AVENTURA LEGO

11.34 SON COMO NIÑOS

13.35 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

16.25 2012

19.22 KARATE KID

22.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

00.05 MARCADO POR LA MUERTE

SPACE

06.58 MUNDO ACUÁTICO

09.33 BLINDSIDED

11.08 EL VENGADOR DEL FUTURO

13.24 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

15.56 SIN ESCAPE

17.49 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO

DE UN GUERRERO

19.57 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

22.00 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

CINECANAL

10.50 X-MEN

12.37 AMIGOS SALVAJES 3

14.05 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

15.52 LOS TRES CHIFLADOS

17.35 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

19.52 GUERRA MUNDIAL Z

22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

07.30 WTA AEGON CLASSIC

09.30 WTA AEGON CLASSIC

11.30 EL MUNDO IMAGINARIO DEL DOCTOR

PARNASSUS

14.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

16.30 A TRAVÉS DEL UNIVERSO

19.00 EL VENGADOR FANTASMA

21.00 EL MUNDO IMAGINARIO DEL DOCTOR

PARNASSUS

23.30 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR





A DÓNDE IR

CARCAVELOS (ROCA sur 284)

 HOY, A LAS 23, SHOW EN VIVO DE PIGU HERRERA, CON INVITADOS

ESPECIALES: ARMANDO SANTILLÁN, JOSÉ JUÁREZ, CRISTIAN HEREDIA,

DEL ESTERO Y CACHO PÉREZ.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

 HOY, A PARTIR DE LAS 23, NUEVO SENTIR Y QUICHUA MANTA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

 DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA

POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON

LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET

LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

 VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO

PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

 EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE

PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.





CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

23/06 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35

(Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

23/06 - 14:10 (Cast) 16:55 (Cast)

19:40 (Cast) 22:20 (Subt) 01:00

(Subt)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/06 - 24/06 - 14:30 (Cast) 17:30

(Cast)

OCEAN S 8 : LAS

ESTAFADORAS (2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY AL 27/06 20:00 (Subt)

NO ME LA TOQUEN (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

23/06 - 22:30 (Cast) 00:40 (cast)

24/06 - 27/06- 22:30 (cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

23/06 - 15:00 (Cast) 18:00 (Cast)

21:00 (Subt) 00:00 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

23/06 - 24/06 - 14:20 (Cast) 17:00

(Cast) 19:40 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

23/06 - 22:15 (Subt) 00:50 (Subt)

24/06 - 27/06 - 22:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

HURACÁN CATEGORIA 5

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:15

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELL. 2D 17:50 - 19:30 -22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 -

22:50

CASTELLANO 3D 19:40

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO

JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:00