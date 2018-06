FÚNEBRES | 23 de Junio de 2018

23/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Ramón Apolinario Escobar (La Banda)

- Luisa Pastora Ruiz Ruiz

- Enriqueta Isabel Ibañez

- Juan José Juárez (La Banda)

- Pablo Lucas Hernán Colombo

- Lía Haydée Herrera de Rafael

- Manuel Antonio Herrera

- Juana Evangelina Sahab (La Banda)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, DEIFILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Dr. José Rodolfo Trejo, Lidia Zoraida Pellene y José Rodolfo Trejo Pellene acompañan a nuestra querida amiga, Prof. María del Carmen Navarrete en estos difíciles momentos, por la pérdida de su señora madre, ruega al Altísimo resignación para sus seres queridos y oraciones por su descanso eterno.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hija Maria Graciela Anguio Lindow y Alfredo Miguel Cheble, sus nietos Yasmin y Josçe Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar " Con tristeza despedimos al Abuelo. sus nietos Rafael Ignacio, Jimena Maria, Juan Cruz y Benjamin Anguio, Juan José y Jail Alejandro Reston Anguio, Yasmin y José Julian Anguio, sus bisnietas Alma Anguio y Guillermina Mitre, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su tía Maria Graciela Anguio Lindow, su hijo político Alfredo Cheble y nietos Yasmin y José participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Juan Carlos Estrada, participa con dolor el fallecimiento del Padre de su Amiga Gachu y acompaña a la flia en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. J. Lila Gattas de Cheble e hijos Adriana, Analí, Fabian y Alfredo Cheble, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Eduardo Alvarez, Adriana Nediani, sus hijos Federico, Yanina, Gabriel y Sabrina, nietos Juan y Delfina, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a toda la familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Héctor Luis Ribas, Dr. Mario Roberto Ábalos y sus respectivas familias participan con hondo dolor el fallecimiento del querido y buen amigo. Ruegan oraciones en su memoria. Que Dios le de resignación a su familia.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Fallecio el 21/6/18|. Edis Vilma Jalaf de Taín y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Roberto Jorge Jalaf y Raúl José Jalaf participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mario Japaze y Silvia Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Rodolfo Lindow y su Sra. Lidia Leticia Juárez de Lindow, despiden con profundo dolor a su querido cuñado Luis Manuel Anguio. Su memoria vivirá siempre en nuestros corazones. Gracias querido Luis, por todos los alegres momentos compartidos durante tantos años. Que brille siempre para vos la luz que no tiene fin.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Rodolfo Alejandro Lindow, su esposa Lorna Margarita del Carmen Luna Hernández de Lindow y sus hijos Rodolfo Anselmo y Lorna Mcarena, despiden con amor a su querido tío Luis Manuel Anguio "Changuito" te agradecemos por tantos hermosos momentos que pasamos juntos, por la pureza e tu corazón y por la chispa de tu persona. Fuiste un tío y un amigo para nosotros; tu sonrisa vivirá por siempre en nosotros.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. William M. Jacobo, sus hijos Miguel, Silvina, Peli, Grillo y nietos participan con dolor su fallecimiento.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Negrita de Afur, sus hijos Mónica Patricia, Amado (h) y Karina Adriana con sus respectivas familias hacemos llegar a su esposa Chabelita, hijos y nietos a sus cuñados Rody, Luis y Marily, un abrazo fraterno y nuestras condolencias por el fallecimiento del tan apreciado Luis, Merecedor de nuestro más sincero afecto. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. José Alberto Zani, sus hijos José Augusto, María Josefina y Alejandra María participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Curro Pece participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. María Rosa Carol de Contato, sus hijos Antonio y Adela; Eduardo y Felicitas; Lucrecia y Lorenzo; Rosa María y Alejandro José Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Zulema Vital de Julian e hijos y nietos, participan el fallecimiento del gran amigo de nuestra familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Pedro Humberto Julián, su esposa Alejandra Giuliano e hijas, participan el fallecimiento del gran Amigo de su Padre Pedro Julián y acompañan a su flia. en este triste momento.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Alejandro Julián, su esposa Marcia e hijos Naila, Alejandro y Samira, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus fliares. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dora Fernandez de Julian, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Tatita fuiste un Padre Ejemplar para nosotros. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Hoy sos un Angel más que nos cuidará desde el Cielo. Tus nietos Yasmin Julian Anguio y José Esteban Julian Anguio, participan con profundodolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Rosa Durgan de Biagioli, Carlos Biagioli, Ana Josefina Biagioli, Maria Eugenia Biagioli e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La Comisión Directiva y Afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su afiliada María Graciela Anguio. Se ruega una oración en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Grillo Jacobo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La luz eterna guiará tu encuentro con el Señor " Coco Torrens y claudia Corvalan, sus hijos Adrian y Gaby, Carla, Zoe e Isabella Torrens, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Eduardo Rapetti y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Te vas al encuentro del Señor rodeado de flores al jardín celestial, te despide; te despide con todo cariño: Teresita Sciolla, su esposo Gerardo MOntenegro y flia., amigos de sus hijos Gachu y Mabe. " Que brille para él la luz que no tiene fin".

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Los compañeros de Secundaria de la Esc. Normal Manuel Belgrano Promoción 82, acompañan con profundo dolor a su compañero y Amigo Rafael y a su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Chulo Pagani, su esposa Liz, su hijo Mauricio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Maria Susana Nazar Auad y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Paco, Willi, Mario, Luis, Daniel y Machi, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su querido Amigo Rafa, Elevan oraciones por su eterno descanso.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Marcelo Soriano, Marta Susana Elias y sus hijos Gonzalo, Nicolas y Juan Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su querido Amigo Rafa. Elevan plegarias por su eterno descanso.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Nelida de Mattar, sus hijos Edith Mattar, Rodolfo Lezcano Nuñez, Ornella y Mariano, Macarena y Sebastian y Luis Julio Mattar, participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones en su querida memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Compañeras y amigas del Colegio Belén de su esposa Isabel participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. El Padre Gregorio Makantassi, el Centro Ortodoxo, Damas Ortodoxas y Union de Jovenes Ortodoxos, participan el fallecimiento del Padre de nuestro hermano en Cristo y Presidente del Centro Ortodoxo Sr. Rafael Anguio e invitan a la misa rogando por su descanso eterno el Domingo a las 10 en la Parroquia San Jorge.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Miguel Canllo, su Sra. Maria Ines Fiad y sus hijos Valentina y Frrancisco, acompañan al amigo Rafa y flia. en la perdida de su Padre. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mariela Colman de Bruegüen, Silvina Colman de Suárez y Ricardo Colman acompañamos a su familia en tan profundo dolor. Lamentamos mucho su pérdida. Elevamos oraciones para la pronta resignación de su familia.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus amigos Juan Ramon Colomer, Graciela Yanuzzi, sus hijos Maria Belen, Maria Celeste y Juan Ignacio Colomer, hijos politicos Carlos Sanchez, Diego Lindow y sus respectivas flias., acompañan a Chabela y su familia en tan irreparable perida.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. José Torrens, su esposa Patricia Seggiaro y familia participan el fallecimiento del padre de sus queridos amigos Rafa y Estela, a su esposa Chabela a Mabel y Gachu, a sus nietos y demás familiares en este momento, rezamos a Dios por el eterno descanso de don Luis.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. " Que brille para él la luz que no tiene fin." Tito Auat, su esposa Teresa Borquez e hijos participan con dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sergio Marinoff, Silvina Manfredi, Florencia, Silvina, Agostina y Sergio Marinoff Manfredi participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. María Isabel González, su hijo Nicolás Elías Nasif, acompañan en el dolor a sus hermanas Lic. Judith Bitar y Dra. Mariela Bitar de Papa en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Dr. Luis Eduardo Achaval y familia participan con dolor su fallecimiento.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su matriculada Contadora Nadia del Valle Bitar. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Contadora Nadia del Valle Bitar. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Colega Nadia del Valle Bitar. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CARMONA, AMERICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su esposo Juan Musa, sus hijos Rodrigo, Sebastian y Eugenia, h pol Silvana , Ivana y Gaston nietos y demas Familiares sus Restos Seran Inhumaods hoy 11:00 hs. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 CUENTA CORIENTE.

COLOMBO, PABLO LUCAS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus padres Norma Vélez y Oscar Colombo; sus hermanos Oscar, Enzo, Sebastián; Fabio, Cintia, Fernando, Vanina, hnos. políticos Yesica, Marita, Coqui, Valeria, Sergio, sobrinos, tíos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus hijos Perla, Chiquita, h. pol. Néstor, Bernasconi, nietos Andrés, Carolina, Schiaffino; Germán, Ana Bernasconi, bisnietos Vozza part. sus fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus hijas Perla y Chiqui , hijo politico Nestro Bernasconi, sus nietos German, Andres, Ana Paula, Carolina y Lucas, sus bisnieto Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. " Yo pongo mi esperanza en ti Señor". Su hermana Elba, sus sobrinos Oscar, Marcelo y Alejandra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Sus sobrinos Carlos, Olga y Fabiola Montesinos Herrera y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus vecinos Bernardo Carbonel, Berny Carbonel, Mery Ruiz y familia participan y acompañan con gran sentimiento a sus hijas Perla, Chiqui y nietos en tan doloroso momento. Piden oraciones a su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Acompañan en este dificil momento a su nieta Ana y a toda su flia. Nati Saavedra.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Amigas y compañeras del colegio de Belen de su hija Perla; Chachy Acuña, Mirta Astun, Marta Geggeres, Betty Castro, Susy Cuello, Cachita Fernandez, Marita Fuenzalida, Carol Ger, Pichona Herrera, Ichi Laitan, Maria Ines Lopez, Rosi Mitre, Marta Raed, Maria Rosa Saad, Maria Elena Sydow, Norma Tamer, Mascota Torres, y Josefina Vieyra, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en tan irreparable perdida.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Chachy Acuña y sus hijos Andres y Javier Borras, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Perla y Abuela de Andres y Carolina, Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Ana Chedid y su hijo Ariel, participan el fallecimiento de la Sra. Lia, Amiga y vecina de toda la vida y acompañan a toda su flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Pocha, Muñeca, Chichí y Pichon Bernasconi y flias., participan el fallecimiento de la Madre de su cuñada Chiqui, elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Promoción 1968 del Colegio de Belén participa con mucho dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga y compañera Chiky rogando resignación para sus seres queridos.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Silvia Inés Soria, su yerno Rubén Cansinos y nietos Nerina y Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus hijos María Isabel, Roberto, Federico, Silvia, Inés, Marcelo, Beatriz; hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cement. Parque de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. 2. SERV. IOSE ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus hijos CPN. Roberto Soria, Maria Josefina Carreras, nietos Emanuel, Daniela y Facundo, hijos politicos Belen y Federico, bisnietos Valentina y Justina, participan con dolor su fallecimiento y sus restos seran sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus sobrinos Daniel Rojas y Mercedes Poggi; sus sobrinos nietos Diego y Ana Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Queta. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su sobrino Francisco José Soria, su esposa Mirta y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su sobrina Muña Galván y sus hijos Mercedes Verónica, Roberto Federico Helman y flia. y María Florencia Helman y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijas, hijos políticos, nietos y bisnietas en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Liliana de Cukier, hijos Paola, Vanina, Federico, Maximiliano y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y nietos en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Edison Carrizo, Susana Carreras y sus hijos Ana Paula y familia, Belén y familia y Santiago acompañan a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Raquel Díaz y familia, sus hermanos Julio, Roby y Luis participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Señor ya esta ante ti recibela en tu Reino " Su hija Marcela Beatriz y su nieto Emiloiano José Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Las amigas de su hija Mary; Amalia, Elena, y Anita, participan con dolor el fallecimiento de su Mamá y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Familia Juarez Peralta, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Brica S. R. L. participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre del Contador Roberto Soria y piden oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Roblez Juan A. ,participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Mare del CPN. Roberto Federico Soria y piden por una cristiana resignación. Sus restos seran sepultados en el cementerio Psarque de la Paz.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Maria Elina Vitalevi, Beti y Juarez y Maria Selva Pineda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Bienvaneturados los de corazon puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Su hija Maria Isabel Soria, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria., Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Ana Gimena Storniolo, Jorge Falcione e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Enriqueta. Acompañan con mucho pesar a sus amigos Nerina, Silvia, Héctor, Rudy, María Isabel y Federico.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (Cuba) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Ricardo Herrera, Yogui Guzmán participan con inmenso dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Tere Juárez. Oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hará descansar". El personal directivo, docente, de maestranza y alumnos del Agrupamiento Nº 86120 Pampa Muyoj participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Eugenio. Ruega oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/18|. Valeria Rusz Maidana y Mariana Bonacina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Carolina y Salvi en este doloroso momento. Ruegan por su eterno descanso.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. " Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí tendrán la luz de la vida por la palabra que les di". Pedro Rodríguez y flia. amigo de Carolina Vargas participan con profundo pesar su partida al reino de los cielos. Ruegan oraciones a su querida memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Los compañeros de Procuración de Csarolina Varga; Dres. Sara Renteria, Mercedes Ayuch, Meli Ibarra, Gabriela Carrascosa, Lucia Zavaleta, Juan Carlos Gavioli, Mario Arce, Pablo de Bonis, Seva Menoti, Francisco Gavioli y Martin Gardene, participan con profundo dolor su fallecimiento.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|.

Mamás y Compañeros de Salvi del Jardin Mi Jardincito y amigas de Caro, acompañamos en su dolor y rezamos oraciones para su eterno descanso.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|.

Familias y Compañeritos de Salvi de 1º Grado del Colegio Hermas, acompañan en su despedida y ruegan oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|.

Dr. Marcelo Rolando Aguero y Lic. Rosa Conca Lapasset, participan con profundo dolor su fallecimiento, Un hombre integro que la tragedia lo encuentra dando la lucha personal por sus derechos injustamente conculcados. Acompañan a su flia. y a su hijito en su dolor.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. participan con dolor su fallecimiento, los compañeros de Oficina de Carolina Vargas, Domingo, Miriam, Esteban, Gaston, Nico, Pedro, Teo, Mariela, Luciana y Guillermo, ruegan oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Myriam S. Paz y su hijo Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Rocio Arana, German Prado y sus hijos acompañan a su querido Amiguito Salvi, a Caro y su flia. en tan profundo dolor., ruegan oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|.

Arminda Vargas y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Eugenio. rogamos oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|.

El Consejo de Conducción y la Comunidad Educativa del Colegio Hermano Hermas de Brujin, participan el fallecimiento de Eugenio Kain, Padre del Alumno de 1º Grado B " Salvador. ruegan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Permanecerás por siempre en nuestros recuerdos". Sus sobrinos Mirta, Orlando, Miriam Martínez y sus respectivas flias. acompañan en el dolor a su flia. rogando para ella un descanso eterno para su alma y cristiana resignación para la flia.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus sobrinos Julio, Nena y Tito ruegan una oración en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Celia Ruiz de Afur, sus hijas María Alejandra, Ana Corina, y demás familiares participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Roger. Ruegan una oración en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Personal Directivo, Profesores, de Maestranza del Instituto Superior Profesorado Nº 6, participan con profundo el fallecimiento de la madre de su compañero Roger. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hermana Hebe Navarro de Terrosa (Kela), sus hijos César, Verónica y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hermana María Julia Navarro (Doli) de Erdozaín, Ing. Raúl Erdozaín y sus hijos Gabriela, Miguel, Víctor, María del Carmen y sus respectivas familias participan desde Mendoza y España su fallecimiento y ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su prima Marta Alderete, su esposo César Elli y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios su paz eterna.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su sobrino César Guillermo Terrosa, Ing. Mónica cristina Muñoz, sus hijos Marianella, Bruno y Lara Terrosa participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Rosi.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Luis Machuca, Kuky Espíndola y sus hijos Paula y Pablo; Martín y Virginia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Moña. Se ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. El Dr. Scaglione Carlos, La Dra. Susana de Scaglione y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Enrique y Marty Zurita, junto a sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en tan triste momento.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de su ex compañera Rosita y acompaña con afecto a su familia en estos tristes momentos. Ruega una oración en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Mariano Utrera y flia. en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés acompaña a sus hermanos con mucho cariño en estre triste momento.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Tus compañeras del 5 to. año "A" de la Escuela Normal Manuel Belgrano ( promoción 1954) te despiden con inmenso dolor: Valle Ávila, Susana Barraza, Porota Colasanti, Susy Crespo, Nena Guardo, Nené López Pascuali, Silvia Martinez, Selva Maud, Poli Nasser, Tita Polti, Ana María Quainelle y Marta Vignau.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dra. Elvecia A. Núñez participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijos y demás familiares, en este triste momento y ruegan por una cristiana resignación. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Elda Sánchez Colombo participa su fallecimiento con profunda tristeza. Recibirán su familia mis más sentidas condolencias. Descanse en paz.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Familias: Palavecino, Lavaisse, Zírpolo, Sabouret y Oscar Martínez y Anita Gómez acompañan a la familia Utrera y elevan oraciones por el descanso de la inolvidable y querida Rosita.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del amigo y colega Dr. Carlos Utrera. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Arq. Dante De Luca y familia acompañan a Carlos, Moña, Mariano, Edgardo y Fernanda en estos momentos de tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Juan Carlos Bortolussi y María Elena Lavaisse acompañan a la familia Utrera en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. " Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y enséñale tu rostro." Mabel Yéssica Rodriguez y flia. participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Antenor R. Ferreyra, Sara J. Achaval, Antenor (h) y Milagros participan con dolor el fallecimiento de la querida Rosi y acompañan a su familia.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La comunidad Educativa del Colegio Sgo del Estero English High School, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la prof. Fernanda Utrera en este dificil momento.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Marcelo Rolando Aguero y Lic. Rosa Conca Lapasset, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Julio Victor Navarro, su esposa Ana Maria Schultt y swus hijos Victor Gustavo, José Luis, Eugenia y anita, participan con profundo dolor el fallecimiento de Rosita y acompañan a sus hijos Fernanda, Moña, Carlos, Mariano y familiares en tan tristes momentos. Descansa en paz.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Ing. Sergio Gómez Molina y familia participa con dolor su fallecimiento.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Maria Argentina Weyenbergh, su hija Eleonora y sus nietos Bárbara y Victoria Flynn participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Nora R. Rafael de Jiménez despide a Rosi en oración por su paz eterna y consuelo para sus hijos, hermanos y familia.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, Diego R. Orellano, su esposa Nélida Cianferoni, hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su flia. Se ruega una oración en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El Consejo de Administración y socios de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios Ltda. Participan su fallecimiento. Se ruega por su eterno descanso.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia; Jorge Francisco, Silvia y Marcelo; Hilton y Soledad y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Propietarios y personal de Federico Pece Ferretera participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El titular de JFP Distribuciones Poxipol Tucumán Jorge Francisco Pece participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Ramón Peralta.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Beba y Atilio Toloza, sus hijos Peluza, Tito , Toti y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su sobrina Antonella Matteucci, Mario Nassif y Lorenzo Nassif Matteucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Roberto Rusz, Cristina Maidana y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. César y Marta Arques acompañan en este doloroso momento a su hija María de los Ángeles y ruegan una oración en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Gringa Bravo Zamora y María Nelva Atía participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ RUIZ, LUISA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hermana Elena, sus primos Nely, Julio, Donosa, Eduardo, sus sobrinos Mariela, Bety, Marcela, Gustavo y Myriam y sus respectivas flias. y su amigas Marcela y Kily, participan con profundo dolor su partida.

RUIZ RUIZ, LUISA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus sobrinos, Aida y Pedro González, y sus respectivas familias, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado PARQUE DE LA PAZ. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 CUENTA CORIENTE.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. María Julián de Auat, María Adriana, Nicolás y Marcelo Auat participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Carlucho Trejo, acompañan a nuestro querido amigo Pocho en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, CARLOS JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. María Adriana Auat Julián Nicolás Auat Julián participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlucho y acompañan a la querida Pocha, amiga del alma en su profundo dolor. Elevo oración por su memoria.

Invitación a Misa

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Esposa, hijos, hijos pol. nietos y bisnietos invitan a la misa que realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. "Señor, ya está ante Ti, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Lucía, sobrino político Alejandro; sobrinos nietos Nicolás y Sofía Fuentes invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. ¡¡Fernando, honraste la vida!! Tres palabras, frases siempre vigentes, vives en nuestros corazones y en los buenos recuerdos vividos… Su madre Rosa Farías, hermanos Luisa, José, María y Daniel; sobrinos Benjamín y Joaquín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplir un año y 6 meses de la partida al encuentro del Padre Celestial. Se ruega oraciones en su memoria.

FRANCO VDA. DE ROMANÍ, BLANCA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/16|. Mamá, hoy se cumplen 2 años de tu partida al reino del Señor, pero para mí, sigues presente día a día, porque siento que desde donde estás me acompañas y guías mis pasos. Madre descansa en paz. Hoy se realizará una misa en tu honor, en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. Tu hijo Pepe Romaní, hija política Nora Moya, nietos y bisnietas.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. A tres meses de tu partida, nos queda mucho amor y gratos recuerdos. Vivirás en nuestros corazones. Siempre habrá una lágrima con motivo de tu ausencia. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco. Te extrañamos mucho.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su amada familia invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basilica al cumplirse ocho meses de su fallecimiento.

MARCOS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/98|. "Cuando alguien muere, sigue cerca de nosotros y no se va solo, se lleva parte de nuestra alma, nuestra voz y los recuerdos, y no nos deja solos, también nos deja parte de su alma, su vos y recuerdos. De esa manera no se quiere alejar, solo cambia de cuerpo para estar con nosotros. Cuando se nos nubla la vista es el quién pasa frente a nosotros, cuando nos da frío es él quién nos abraza. Cuando alguien muere es difícil de entender: él está mejor allá y quién mejor que él para guiárnos mientras llega nuestro momento de partir, él espera con ansias ver nuestro rostro y estar de nuevo con nosotros, cuando alguien muere es mágico... ¡pero sigue junto a nosotros! Pasaron 20 años... un día como hoy nuestro querido padre se iba de este mundo para habitar en el Cielo. Ese día se transformo en un día muy triste, el dolor de haberlo perdido atravesó nuestro corazón y ya nada volvió a ser como antes. A pesar del tiempo que pasó nos duele tu ausencia como el primer día, pero también sentimos que nos acompañaste en cada día de nuestras vidas. Aún hoy te necesitamos, solo te pedimos que nos sigas protegiendo junto a nuestra querida madre. Sus hijos Lucrecia y Ricardo Marcos; su hija policía Lic. Silvia Escalada de Marcos, sus nietos Guadalupe, Benjamín, Candela y Valentina Marcos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica. Se ruega oraciones en su memoria.

REGATUSO, JUAN JOSÉ(q.e.p.d) Falleció el 15/6/18|. Zulema Moyano. Sus hijos Juan Manuel, Mónica y Sandra, hijos pol. Belen Contreras, Emilio Moyano y Guillermo Sánchez, sus nietos Francisco, Zoe y Santino invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 en Catedral Basílica, Ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, MAURICIO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Tu esposa e hijos invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la Capilla del Colegio San José a las 19 hs. al cumplirse 9 de días de su fallecimiento.

SALAZAR, MAURICIO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Tu esposa e hijos invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la Capilla del Colegio San José a las 19 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

TENREYRO, NORMA DOHOLI (q.e.p.d.) Falleció el14/6/18|. Su hijo agradece a Sanat. 9 de Julio, vecinos y amigos por su acompañamiento e invita a la misa a realizarse hoy a las 21 en la iglesia Ntro. S. de Mailin, al cumplirse 9 días de su partida. Se ruega oraciones en su querida memoria.

TENREYRO, NORMA DOHOLI (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas". Sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la parroquia Nstro Señor de Mailin, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri, hijo mío ¡nunca vamos a olvidar!, seguiremos pensando en ti, aunque el mundo nos diga que nos hace mal recordarte. Mi cielo, vivimos deseando que todo vuelva a ser como antes, Señor que nunca paso y anhelamos siempre en volver a sentir tu abrazo, tu risa y tu voz. Te extrañamos y te amaremos siempre. Sus padres Luis y Negri, sus hermanas Ale, Fabi, su hija Zafi, su sobrino Rodri, su abu Pila, vecinos, amigos y familiares nos reuniremos hoy a las 17 en la Gruta para elevar una oración con motivo de cumplirse seis años y seis meses de su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Octavio Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. La comisión directiva de la Seccional Frías de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Siempre estarás en nuestro recuerdo. Tus amigos de las inolvidables mesa de café en la confitería Imperio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ANZANI, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y brille para él la luz que no tiene fin. Nicolás Rojo, Gladys Barrionuevo, sus hijos Franco y Walter, acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su hijo Oscar y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus hijos Ramón, Blanca, Oscar y Beatriz, sus hijos politicos Héctor, Kokiy, Norali, Elda, sus nietos, bisnietos y Tataranietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Señor ya está ante ti. Dale el descanso eterno. Su hijo Oscar, su hija política Norali, sus nietas Mariana y Gimena participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Estás en camino hacia el Padre. Reposarás en sus brazos, junto a tus seres queridos que te antecedieron. Hoy te decimos hasta pronto, cuando el Señor nos recoja y nos guarde en su corazón. Siempre recordaremos tu paso por este mundo. Sus hermanos Iber y Anita, tus sobrinos María de las Mercedes, Facundo, Cecilia, Mateo y Sofía. Elevamos oraciones en su memoria.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. El Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Con inmenso cariño. Su hermana política Elva, sus hijas Doly, Georgi, Clide, Mariela, Ale y Rosi, sus hijos pol., nietos y bisnietos participan su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos y demás flares. en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Felices los puros y humildes de corazón, porque es de ellos el Reino de los cielos". Su sobrina María Alejandra Escobar, esposo Héctor Alfredo Yocca, hijos: Matías Nicolás, Victoria Anahí y Valentina Yocca Escobar acompañan a sus seres queridos en tan doloroso momento. Piden por la cristiana resignación de su familia y el descanso eterno de su alma. Que descanse en paz.

ESCOBAR, RAMÓN APOLINARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin. La Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda y su Secretario Gral. Julian Luna, participan y acompañan en estos momentos de dolor a sus familiares. Elevando oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus padres Nélida y Oscar sus hermanos, Claudia, Oscar, Raúl, Alejandra. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. COB UOCRA SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE TEL 4219787.

JUÁREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Los integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Pcia. De Santiago del Estero acompañan a su compañera María Esther y demás integrantes de la familia en este difíicil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima Lila Salvatierra, sus sobrinos Beyi Luna y flia.; Caio Luna y flia. participan su fallecimiento y abrazan a Pitusa, Kiki, Beto, Anita, y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Que Dios lo tenga en su Gloria". Su prima Pogo Salvatierra de Velázquez, sus sobrinos Alberto, Kelly, Antonio y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Pitusa, Kiki, Beto, Anita y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su prima Celia Ruiz de Afur, sus hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor de tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sergio Marinoff, Silvina Manfredi, Florencia, Silvina, Agostina y Sergio Marinoff Manfredi participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Don Boni y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. CPN. Norberto José Zanni y Dra. Lidia Adriana Andrade participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Walter Azuz y flia, participan con profundo dolor del fallecimiento de Don Bonifacio, una persona intachable en todos los actos de su vida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Guillermo Goytea, Rossana Jozami y flia; Judith Goytea y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer a las 10 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus vecinos y amigos: Josefa Ibañez de Luna, Raúl Ernesto Luna, Marta Alicia Luna y Juan Ignacio Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Elio Edgardo Falco y su señora Rosa María Manfredi, sus hijos Rosita, Adriana, Mario, Fernanda y Elio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Néstor Roger russo, Stella Tula Peralta, Ángeles y Franco Gómez y Dianita Gómez Russo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Kiki y Beto y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Elena Irene Martínez y Alejandro Constantinidis, sus hijos Alexia, Nicolás, Melina, Alejandra, Emanuel, Guillermo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo. Deseamos una honrada sepultura.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus familiares Nélida Mercedes Marucci, Marisa Angélica Digion de Sadir y Leda Beatriz Digion participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Carlos Bibi Catalfamo y familia y Carlos Catalfamo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel y sus hijos Viviana y José participan su fallecimiento.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina y sus hijos pasrticipan su fallecimiento.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Las empresa Safico SA y Mijovi SRL participan su fallecimiento.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mario Vinacur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Bonifacio y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Gustavo Estigarribia, su esposa Silvia M, Amadey, sus hijos Alejandro, Rodrigo y Franco Estigarribia; Nieves B. de Amadey e hijos y Teresita N. Llano, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Ana María, Noelia y flia en este doloroso momento.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Que los ángeles del Señor lo reciban y lo hagan gozar de la vida eterna''. La Comisión Directiva, Personal y Socios del Centro de Comercio e Industria de La Banda, participan con profundo dolor del fallecimiento del amado padre de su socia y ex-integrante de la C.D. Señora Ana María Medina. Se ruega al Altísimo una pronta resignación y fortaleza para toda la familia.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Juan Carlos y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma y María Silvina y Sergio Marinoh, participan la partida de Don Boni a los brazos del Señor. Elevan oraciones por su descanso eterno. Acompañan a la familia orando por la resignación y la gracia Divina que permite comprender el alcance de los verdes prados donde la luz no tiene fin.

MOLEZÓN, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Querido don Cholo, siempre lo recordaré con mucho cariño. María Luisa Llalj y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan consuelo para su familia.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su hermana Nélida, sobrina Salma, sobrino Pol. Gastón, sobr. nietas Sofía, Josefina, Victoria part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio La Misericordia a las 14 hs., casa de duelo Belgrano 532 sv.. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ, MARIO JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Descansa en Paz mi querido hermano''. Su hermana Rosa Suárez, participa con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, MARIO JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Querido tío Mario: Vivirás por siempre en el corazón de tus sobrinos Rossana Haydée, Eduardo, Graciela y Edy con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

Invitación a Misa

OTRERA DE FIGUERO, LINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/06/18|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin''. Su esposo Raúl, sus hijos José, Liliana, Mónica y Miguel, sus hijos políticos César, Faustino y Elba y nietos, invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs, al cumplirse los 9 días de su partida a la Casa del Señor.

QUEIROLO, SANTIAGO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/14|. "Fuiste un ejemplo de amor y vida. Hoy nuestro ángel protector y guía. Estarás siempre en nuestros corazones. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey, La Banda, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/17|. "Cada flor que te traemos es un beso que te damos, cada lágrima que derramamos es un pedazo de nuestro corazón''. Te recordaré siempre Mamá… .Sus hijos: Cintia, Pamela, Yesí, Mercedes, Belén, Matías, Rita, Lourdes y Tamara; sus nietos Zayra, Luzmi, Mía, Aitana, Fran, Dilan, Jere, Victoria, Jair y Angelito, y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19:30 hs en la iglesia La Salette, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DIAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su esposa Ana Mendoza, sus Hijos, Ana Maria y Cristian Diaz, h pol, Analia Rodriguez, su Nieto Lautaro y Demas Familiares, sus Restos Seran Cremados. cob IOSEP, SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 CUENTA CORIENTE.

HERRERA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su madre Sofía, sus hnos. Mari, Sofía, sobrinos, tíos, primos, cuñados y demás familiares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Esperanza SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Personal directivo, docente y comunidad en general de la Esc. N° 26 del Barrio San Fernando, La Banda, participan con gran dolor el fallecimiento del ex-docente del establecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

HERRERA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La Promoción 1.993 del Colegio Secundario N° 8 de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Porfi Herrera. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ROSA DESIDERIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Octavio Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MATTAR, ÁNGEL MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su esposa Cristina Pedraza sus hijos Angel, Roxana, Abram su hija poilitica Rosa nietos Marcos, Florencia, hnos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas Cementerio de las Delicias dpto Pelegrini COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA.

MATTAR, ÁNGEL MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su hija María Roxana Mattar, su hijo político Atilio Medina, sus nietos Florencia y Marcos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Las Delicias Dto. Pellegrini.

SEQUEIRA, VÍCTOR MANUEL "Telo" (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18 en Salta a los 87 años|. Su esposa Matilde, sus hijos Miguel y Ana María , hijos políticos nietos, nietos políticos, binietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, VÍCTOR MANUEL "Telo" (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18 en Salta a los 87 años|. Su hermana Maguita, su cuñado Luis, sus sobrinos Caro y Manuel, María Luisa y Edgardo, sobrinos nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

SEQUEIRA, VÍCTOR MANUEL "Telo" (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18 en Salta a los 87 años|. Sus sobrinos Lucy y Mario, Elisa sus hijos y nietos, y demás familiares Sequeira de Frías participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

VERGARA, MARÍA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Partiste de este mundo dejandononos tu última enseñanza. Años pintando un arco iris de colores, formas y figuras que supiste modelar apoyando tu mano sobre las nuestras y fue así que creciendo fuimos amando la noble profesión de ser maestros. Entraste en nuestros corazones para nunca más salir de él. Atesoramos aquellos momentos maravillosos compartidos. Dios te tenga en su infinita gloria, tu recuerdo quedará plasmado por siempre en nuestra memoria. No es un adión, sino un hasta pronto querida Herminia. Seños Marisa Romano, Claudia Arias, Alejandra González y Silda Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

PACHECO, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Querida hija. Tu vida fue mi ilusion tu partida mie desesperacion, hace un año que Dios te llamo a su lado y nos dejaste con los corazones destrozados. Sabemos que el camino a seguir sin ti es largo y penoso. Pero tambien sabemos que Dios nos iluminará para poder sobrellevar este inmenso dolor, que en este descanso eterno el Señor te cubra con su manto. Tu madre Rosa y tus hijos Sergio, Santiaguito y Simón y tus amigos Nina, Pedro Segura y familia, invitan a la misa que se oficiará en la Capilla Virgen de Lourdes el dia 23/6/18 a las 19.30 hs. en Quimilí.