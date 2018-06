El "Negro" Héctor Enrique fue lapidario con Messi

23/06/2018 -

Héctor Enrique, campeón del mundo en México 86, criticó duramente a Lionel Messi y la selección argentina tras la goleada sufrida ante Croacia. "Si yo a un jugador de fútbol no le puedo decir ‘jugaste mal’ o no lo puedo sacar, estoy pintado. Lo primero que te dicen es ‘ojo como tratás a los jugadores’. ¿Quiénes son? ¿Quién carajo es Messi para no correr? La actitud, la entrega y el orgullo de vestir la camiseta de la Selección es de todos", disparó.

"Diego era nuestro espejo y no te permitía bajar los brazos. Corría más que todos, se enojaba más que todos, agarraba la pelota y encaraba, le pegaban patadas y él se levantaba y seguía. Acá no sé qué pasa. Son nenes muy mimados. ¡Dale, hermano! Corré, tirate a los pies. Ya lo dije a esto... Si yo soy compañero de Messi, voy caminando y le digo: ‘Dale, Messi, empezá a correr porque a mí me putean y a vos no. Empezá a correr como yo", agregó.