"Aún se ve una tregua cambiaria muy tensa"

23/06/2018 -

El economista en jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravigna, consideró que la Argentina está "en camino a una posible estabilización" del precio del dólar, aunque advirtió que "todavía se ve una tregua cambiaria muy tensa".

Planteó, además, que el país "no vio lo peor en materia de inflación", y adelantó que los datos para junio muestran un aumento del costo de vida de 3,5% por el "traslado de el salto cambiario a los precios".

"Claramente la economía no está bien, si no no pedís ayuda al FMI. El miércoles tuvimos un upgrade de inversores internacionales que creen que las reglas de juego para invertir en la Argentina son normales. Eso es positivo en el corto plazo, es positivo para consolidar la reputación de la Argentina que en los últimos dos meses se rompió con la crisis cambiaria, el cambio de autoridades en el BCRA y el regreso al FMI", remarcó. En diálogo con Radio Provincia, dijo que el objetivo es "ver dónde se estabiliza el dólar, sobre todo por el lado de las expectativas". "Estamos ante la posibilidad de estabilizar el mercado".