Zamora inauguró una planta potabilizadora que beneficiará a más de 2.000 personas

El gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, habilitó una importante planta potabilizadora de agua en la localidad de Colonia San Juan, departamento Figueroa, la cual beneficiará, además, a más de 2.000 personas de parajes como E$l Jumialito, Pampa Múyoj, El Crucero, El Portón, Pueblo Nuevo y Autonomía. Además , el pr imer mandatario provincial realizó también una visita a la planta potabilizadora de agua que se encuentra en la localidad de La Cañada, también del departamento Figueroa. Con ello, dos importantes obras hídricas impactarán en un importante grupo poblacional del departamento. En Colonia San Juan el primer mandatario provincial fue recibido por la Congregación de las Hermanas Misioneras de Jesús Verbo y Víctima quienes lo invitaron a tomar gracia y conocer la parroquia "San Juan Bautista", patrono de la zona. Visita a escuela y planta Tras la visita del mandatario santiagueño a Colonia San Juan, alumnos y docentes de la Escuela Mario Federico Moreno Nº 571, esperaban en la vereda del establecimiento al gobernador quien hizo un alto para saludarlos e intercambiar unas palabras con ellos. Posteriormente se dirigió a la planta potabilizadora de agua, para conocer aspectos de la obra hídrica. El titular del Ejecutivo provincial estuvo acompañado por el ministro del Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el presidente de Recursos Hídricos, Ing. Manuel Montero, el subsecretario de Promoción Humana, Arq. Ernesto Fernández y el comisionado de la zona, Rodolfo Alberto Castillo. En la ocasión, el mandatario provincial realizó el corte de cintas para dejar formalmente inaugurada la planta potabilizadora y se recorrió las instalaciones de la misma. En este contexto, también se llevó a cabo el descubrimiento de una placa y se puso en funcionamiento la planta potabilizadora de agua que fue bendecida por las Hermanas Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Importante obra Con la participación de los vecinos de las distintas localidades beneficiadas, la Comisión Municipal de Colonia San Juan y personal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, se concretaron 300 conexiones domiciliarias, obra ejecutada por administración de Recursos Hídricos. Marcelo Alejandro Figueroa, encargado de la nueva planta potabilizadora de la localidad expresó: "Es un rotundo cambio para esta zona del departamento Figueroa. Una obra como ésta necesita mantenimiento solamente en la primera parte de la mañana, ya que debe funcionar por la tarde bajo un retrolavado y demás debido a la magnitud, en sí, en la zona trabaja acorde y paralelo a los camiones de agua bajo el funcionamiento de purificación de 40.000 litros de agua por hora". Gran beneficio Por otra parte, vecinos de la zona reconocieron el trabajo del Gobierno provincial por habilitar la obra de agua potable para los habitantes del departamento. Tal es el caso de Teo Figueroa, quien resaltó el trabajo encarado. "Ha sido un gran beneficio porque nosotros antes estábamos padeciendo la falta de agua, íbamos a los pozos con el carrito, a veces no nos alcanzaba el agua y la pasábamos mal. Ahora con esta planta no nos falta agua, podemos tener las huertas porque es muy importante el agua para la zona y esto nos ha venido muy bien", señaló. Por otro lado, el vecino Alberto Castillo de Colonia San Juan explicó que "esta planta potabilizadora era un gran anhelo para toda la comunidad hace muchísimo tiempo,porque hemos sufrido más de 60 años la falta de este vital liquido como lo es el agua que la utilizamos no solamente para el consumo humano sino que también para todas las necesidades que tenemos en la casa". Ahondó que se trata de una planta "de mucha trascendencia, que llega a los distintos parajes, por eso es que estamos muy contentos de que haya venido el gobernador Zamora para inaugurar esta gran obra, y para nosotros su visita significó algo histórico", concluyó.